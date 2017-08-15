سیستم ارجاع در استان زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران،در سال ۵۷ امید به زندگی ۴۵ سال بود و مرگ و میر کودکان زیر یک سال ۱۲۰ در هزار بود یعنی ازهزار کودک ۱۲۰ کودک فوت می کردند.

وی اظهار کرد: در کشور پزشکان خارجی و هندی بیماران را مداوا می کردند و تعداد پزشکان ایرانی خیلی کم بود و امروز امید به زندگی به ۷۴ سال رسیده و یک پزشک پاکستانی یا هندی در بیمارستان‌های ما مشغول به کار نیستند ولی در گذشته این طور بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: مرگ و میر نوزادان زیر یک سال در استان زنجان امروز کاهش یافته است و به هزار و در ۹.۹ رسیده است.

بیگلری با اشاره به اجرای طرح نظام سلامت در استان زنجان، افزود: این طرح تاکنون در استان زنجان به خوبی اجراشده و دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در حال حاضر جزو دانشگاه‌های تیپ یک کشوری بوده و این امر یک افتخار بزرگ برای جامعه پزشکی استان زنجان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تأکید کرد: خوشبختانه با اجرای طرح نظام سلامت رضایتمندی مردم از نظام درمان و پزشکی بسیار افزایش‌یافته و دریافتی مردم از جیب بسیار کم شده است.

وی افزود: هدف از اجرای طرح تحول سلامت، کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت در بیمارستان‌ها و دسترسی عادلانه به خدمات بهداشت و درمان بود که خوشبختانه این مهم محقق شده است و بازسازی تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمان است که بیش از ۴۵۰ خانه بهداشت بازسازی شده و در گذشته وضعیت نیروی انسانی در کشور نابه‌سامان بود ولی امروز به برکت انقلاب اسلامی وضعیت نیروی انسانی در حوزه درمان به مراتب بهتر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: ۲۲۶ پروژه درمانی در استان زنجان در حال اجرا است و بیمارستان شفیعیه یکی از این پروژه‌ها بود که طی مدت ۹ ماه به اتمام رسید.

بیگلری از اجرای سیستم ارجاع در استان زنجان خبر داد و گفت: این طرح تنها در دو استان برگزار می شود.