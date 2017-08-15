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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۷

مجری طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی خبر داد؛

برداشت ۲.۵ میلیون بشکه نفت از لایه نفتی پارس جنوبی

برداشت ۲.۵ میلیون بشکه نفت از لایه نفتی پارس جنوبی

بوشهر - مجری طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی از تولید ۲.۵ میلیون بشکه نفت از این میدان مشترک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، فردین اسعدی گفت: پنجمین محموله این میدان با حجم حدود ۵۰۰ هزار بشکه در هفته جاری بارگیری می شود.

وی مجموع نفت درجای مخزن نفتی پارس جنوبی را بدون در نظر گرفتن روش های ازدیاد برداشت بیش از ۶ میلیارد بشکه تخمین زد و گفت: به کمک روش های جدید ازدیاد برداشت، تخلیه سازند داریان بالایی تا ۲۵ درصد محتمل است.

فاز اول طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی که تولید آزمایشی آن، ۲۹ اسفند ماه سال گذشته و همزمان با روز ملی شدن نفت آغاز شد.

فروردین ماه سال جاری با برداشت روزانه ۲۰ هزار بشکه توسط رییس جمهوری به بهره‌برداری رسمی رسید.

مذاکرات فاز دوم طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی هم اکنون با شرکت دانمارکی در حال انجام است.

کد مطلب 4059945

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