به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی خجسته ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه فرهنگسرای کوی محمدیه که به همراه شهرداری و معاون اداری مالی انجام شد، اظهار کرد: در راستای پیروی از تاکیدات مقام معظم رهبری یکی از مهمترین برنامه ها و اولویت ها در سال جاری توسعه برنامه های فرهنگی و استفاده از ظرفیت های موجود در این بخش بوده است.

خجسته با تشکر از همکاری و حمایت اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و نیز همت مجموعه شهرداری برای احداث فرهنگسرای حکمت، عنوان کرد: زمین این فرهنگسرا با همت و تلاش شورایار محله محمدیه به نمایندگی از اهالی محله اهدا شد که متراژ آن ۲۰۳ مترمربع در جوار مسجد واقع شده است.

وی شروع عملیات اجرای فرهنگسرای کوی محمدیه را خرداد ماه سال ۹۲ اعلام کرد و افزود: برای این پروژه ۱۰ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال بودجه اختصاص یافت.

خجسته با شاره به اینکه فرهنگسرای کوی محمدیه در چهار طبقه ساخته شده، اظهار کرد: طبقه همکف این فرهنگسرا برای فروش محصولات فرهنگی و پارکینگ، طبقه اول برای خانه عالم، طبقه دوم کتابخانه و طبقه سوم برای برنامه های فرهنگی و واحد اشتغال و اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: بعد از افتتاحیه، فرهنگسرای کوی محمدیه با مدیریت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان برای استفاده مردم ولایتمدار این منطقه زیر نظر هیئت امنای مسجد کوی محمدیه فعالیت خواهد کرد.