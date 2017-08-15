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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۹

معاون دادگستری لرستان:

ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در لرستان فقر و بیکاری است

ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در لرستان فقر و بیکاری است

خرم آباد - معاون فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در لرستان فقر و بیکاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی شاکرمی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی را فقر و بیکاری برشمرد و گفت: در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید کار تخصصی و دانش بنیان انجام داد و از انجام برنامه های  کارشناسی نشده و بدون پشتوانه جلوگیری کرد.

وی خواستار هم افزایی و همکاری دستگاههای اجرایی برای تاثیر گذاری بیشتر برنامه ها شد و افزود: اگر رویکرد برنامه ها آموزشی و فرهنگی باشد تاثیر بیشتری را بر جای خواهد گذاشت.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان نیز در این جلسه به برنامه ریزی دستگاه تعلیم و تربیت برای برگزاری کارگاههای آموزشی توانمند سازی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: این طرح در 3 شهرستان استان با موفقیت اجرا شده و در سال تحصیلی آینده در 7 شهر دیگر استان ادامه پیدا می کند.

کد مطلب 4059966

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