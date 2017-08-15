خدمت به معلولان وظیفه تمام مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مسکن خانواده های دو معلولیتی بیان کرد: اهمیت دادن به جامعه معلولان و نیازمندان امری ضروری ست و مسئولان بایستی در این راستا تمام تلاش خود را بکار گیرند.

فرماندار شهرستان بشرویه اظهار داشت: تلاش برای رفع موانع زندگانی معلولان همچون سایر افراد جامعه و یا حتی بیشتر بایستی در دستور کار قرار گیرد.

زمان زاده اظهار داشت: خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران به کمک خیرین و نهادهای حمایتی اقدامات خوبی در خصوص کمک به معلولان صورت می گیرد و البته دولت نیز اقدامات بسیار مناسبی برای فراهم آوردن امکانات و از بین بردن مشکلات معلولان انجام داده است.

وی افزود: در طی چند سال اخیر شاهد افتتاح 42 واحد از پروژه مسکن معلولان در شهرستان بشرویه بوده ایم.

زمان زاده از تمام مسئولان خواست تا پاسخگویی و خدمت به ارباب رجوع و به ویژه معلولان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

کمبود اعتبار برای ساخت مسکن معلولان شهرستان

قلی پور رئیس اداره بهزیستی شهرستان بشرویه نیز در این جلسه بیان کرد: در سال 94 سهمیه ای برای ساخت مسکن معلولان به تعداد اکثر معلولان شهرستان اخذ شد و خوشبختانه اولین شهرستان در استان بودیم که مباحث قرارداد زمین و ساخت مسکن را انجام دادیم.

وی افزود: هنوز هم 8 نفر از معلولان شهرستان نیازمند مسکن هستند که البته این بار برای ساخت مسکن ها جدید، زمین مشخص شده اما به دلیل کمی اعتبارات تاکنون کار ساخت انجام نشده است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بشرویه بیان کرد: برای ساخت هشت مسکن جدید معلولان در شهرستان همکاری خیرین را نیز جذب کرده ایم اما هنوز نیازمند مساعدت مسئولان شهرستانی و استانی می باشیم.

قلی پور گفت: ساخت مسکن معلولان نیازمند برخی استانداردهای خاص و مرتبط با نوع معلولیت است که جهت تسهیل در روند اجرایی و اخذ مجوزهای لازم نیازمند همکاری شهرداری و شورای شهر هستیم.

وی اظهار داشت: همکاری خیرین در ساخت مسکن های معلولان خوشبختانه کمک بسزایی در اجرای این امور داشته است و می طلبد تا در برخی پرداختی های عمومی نیز چون انشعابات آب، برق، گاز و هزینه های نظام مهندسی تخفیفاتی داده شود.