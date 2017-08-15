به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورزش و جوانان اردبیل، نادر پیران پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات ورزشی در اردبیل تصریح کرد: این المپیاد در روزهای ۲۵ تا ۲۷ مردادماه جاری در اردبیل برگزار خواهد شد.
وی از برگزاری مسابقات کشوری ثبت رکورد آقایان از ساعت هشت صبح روز جمعه ۲۷ مردادماه در محل سالن رضازاده اردبیل خبر داد و گفت: مسابقات قهرمانی استانی اسکیت پسران نیز از ساعت ۹ صبح همان روز در محل سالن ۲۰ هزارنفری علی دایی برگزاری میشود.
پیران ادامه داد: المپیاد ورزشی دو و میدانی شمال غرب کشور روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه در محل ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.
رئیس اداره ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان تصریح کرد: المپیاد ورزشی ژیمناستیک پسران و دختران شمال غرب کشور نیز براساس هماهنگیهای لازم روز پنجشنبه ۲۶ مردادماه در محل سالن تخصصی نگین و سالن تخصصی قدس برگزار میشود.
وی از برگزاری المپیاد ورزشی وزنهبرداری پسران شمال غرب کشور در روز پنجشنبه در محل سالن تخصصی وزنهبرداری ورزشگاه تختی اردبیل خبر داد و افزود: المپیاد ورزشی ووشو دختران شمال غرب کشور نیز در همان روز در سالن ورزشگاه ششهزارنفری رضازاده و المپیاد ورزشی کاراته دختران شمال غرب نیز همزمان در سالن شهید جاوید آسمانی ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.
پیران از برگزاری مسابقات راگبی لیگ دسته اول بانوان کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ مردادماه در محل ورزشگاه تختی اردبیل خبر داد و گفت: تیم های شرکت کننده در مسابقات المپیاد ورزشی شمال غرب کشور امروز وارد اردبیل میشوند.
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