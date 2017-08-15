رعایت الزامات پدافند غیرعامل در پارس جنوبی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی مطیعی صبح سه‌شنبه در نشست بررسی مانور سراسری در مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: پارس جنوبی از اهمیت بسیار زیادی در حوزه انرژی و اقتصاد کشور برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه سازمان پدافند غیر عامل کشور نگاه ویژه‌ای به پارس جنوبی دارد، اضافه کرد: پالایشگاه‌های این منطقه از منظر پدافند غیر عامل و شورای امنیت کشور دارای ارزش و جایگاه ویژه‌ای هستند.

معاون انرژی سازمان پدافند غیر عامل کشور با تاکید بر لزوم توجه به رویکردهای امنیتی ادامه داد: همه اقشار جامعه باید به موضوع امنیت توجه ویژه داشته باشند و طرح‌های متنوع دفاعی نیز در این زمینه تدوین شده است.

وی با تاکید بر لزوم مصونیت پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی از هرگونه اقدام امنیتی، افزود: همواره با هوشیاری کامل از سرمایه های عظیم مملکت حفاظت و پاسداری کنیم.

مطیعی اضافه کرد: مانور سراسری مقابله با بحران در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت در پالایشگاه‌های نهم، چهارم، دوم و ششم برگزار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای آمادگی لازم در برابر هر نوع تهدید دشمن، تصریح کرد: باید به موضوع پدافند غیرعامل اهمیت بالایی دهیم.

اولین مانور سراسری به منظور آمادگی کامل پالایشگاه های مجتمع با هرگونه حادثه احتمالی و پیش بینی نشده با انجام سناریوهای از قبیل ایجاد آتش سوزی بر روی مخزن تانک ذخیره میعانات گازی آغاز شد.

در ادامه مانور سراسری، با نشت گاز ترش از خط لوله و حادثه در ایستگاه برق شماره ۸ و برق گرفتگی و ایجاد آرک در تاسیسات آبگیر شماره ۲ ادامه پیدا کرد. سناریوی آتش‌سوزی در نیروگاه پالایشگاه چهارم مجتمع و قطع برق کامل پالایشگاه نیز اجرا شد.

این مانور در بدترین شرایطی که ممکن بود در مجتمع گاز پارس جنوبی به‌وجود آید، انجام شد و با رعایت تمام مسائل ایمنی و حفاظتی به نتیجه مطلوب رسید.