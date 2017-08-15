مه آفرید با نام بابک زنجانی تکرار شد/از روزصفر تا فروش شرکت رجا

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات همدستان بابک زنجانی صبح امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد.
قاضی مقیسه در ابتدای جلسه خطاب به متهم گفت: شناسایی، ارزیابی و خرید ۱۳۸ شرکت تامین اجتماعی توسط شما انجام شده است چه توضیحی در این زمینه دارید.
فلاح هروی در واکنش به سخنان قاضی گفت: این یک برداشت نادرست است که بنده با هدف کلاهبرداری وارد قضیه تفاهم نامه با تامین اجتماعی شدم.
وی افزود: طبق اعتراف، مرتضوی در خصوص آشنایی با زنجانی گفته است که من این فرد را از قبل نمی شناختم.
قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: شما به صورت حرفه ای شرکتهای سازمان تامین اجتماعی را شناسایی و خریداری کرده و پول را برای بدهی به شرکت نفت پرداخت کردید.
رئیس دادگاه گفت: بابک زنجانی طی نامه ای در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۴به وزیر وقت نفت مینویسد که ۵ فقره چک سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده به مبلغ ۳۵۵ میلیارد و ۱۹ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۶۰۰ ین ژاپن نزد بانک مسکن شعبه میدان ونک بابت بدهی به ذی نفع پرداخت میشود. اینها همان چکهای تأمین اجتماعی بودند که به شرکت نفت دادید. شما پولهای محرومترین افراد کشور را که بازنشستگان و محرومان هستند را گرفتید و پول نفت را غارت کردید. با توجه به نامه بابک زنجانی شما چکها را به وزارت نفت دادید هیچکس غیر از شما، بابک زنجانی و شمس در این قضیه دخالت نداشته است.
فلاح هروی پاسخ داد: به من ربطی ندارد، من چکها را تحویل شرکت دادم و به وزارت نفت ندادم.
قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: شما ۳۵۵ میلیارد ین ژاپن را به طلب نفت در بانک مسکن گذاشتید. از پول بیتالمال به بیتالمال پرداخت کردید. آیا اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری از این بالاتر میشود؟
رئیس دادگاه در ادامه به شناسایی ۱۳۸ شرکت تأمین اجتماعی توسط فلاح هروی اشاره کرد و گفت: مجموعه هتلهای هما ۹۵ درصد، رایتل ۴۰ درصد، محصولات لطیف ۱۰۰ درصد، قطار رجا ۱۰۰ درصد، پتروشیمی امیرکبیر ۳۱.۵ درصد، پتروشیمی غدیر ۹۰ درصد، پتروسینا ۹۹.۱۳ درصد، سیمان فیروزکوه ۴۵ درصد، کاشی الوند ۹۳ درصد، بانک پارسیان ۴ درصد، مس شهید باهنر ۱۰۰ درصد، بیمه میهن ۱۹ درصد و مابقی املاک داخل تهران از جمله شرکتهایی است که شما آن را کارشناسی و خریداری کردهاید آن هم وقتی پولی در کار نبوده است. شما در شناسایی و کارشناسی این شرکتها حرفهای بودهاید.
در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی باید بگویم که ارتباط بین زنجانی و خود مرتضوی بوده است؛ به طوری که خود سازمان تأمین اجتماعی، شرکتها را شناسایی کرده بود.
قاضی مقیسه در قالب تذکری خطاب به متهم گفت: تا زنده هستید، خودتان به ایادیتان پولها را برگردانید و به بیتالمال بازگردانید.
خواهش می کنم زنجانی را به این دادگاه بیاورید
متهم ردیف سوم خطاب به قاضی افزود: خواهش میکنم شخص بابک زنجانی را در این دادگاه فرا بخوانید تا شخصاً حضور یافته و در مورد نامههایی که نوشته است و امضاها، توضیحاتی را ارائه دهد.
قاضی مقیسه تصریح کرد: این فرد قبلاً صحبت کرده است و حال نوبت شماست که توضیحاتی را ارائه دهید.
به قدری حریص بودید که ۹شب چک گرفتید
وی خطاب به متهم اظهار داشت: شخص شما صاحب امضا در قراردادها بودید و آنقدر در مال بیتالمال حریص بودید که ساعت ۹ شب به تأمین اجتماعی رفته و چکها را گرفتید؛ شما شبانه این چکها را گرفتید و این جای تعجب است.
فلاح هروی در واکنش به سخنان قاضی گفت: من پیروی دستور به تأمین اجتماعی رفتم و باید بگویم که هیچکس مرتضوی را تحت فشار قرار نداد.
قاضی مقیسه خطاب به متهم افزود: شما میترسیدید که مرتضوی بفهمد که چه کلاهی بر سرش رفته است و چکها را ندهد؛ به همین خاطر شبانه به سازمان تأمین اجتماعی رفته و شخصاً چکها را از وی گرفتید.
متهم در دفاع از خود گفت: این برداشتهای اشتباه شما است.
قاضی خطاب به متهم افزود: شما رئیس شرکت سورینت بودید که عمده کلاهبرداریها توسط همین شرکت انجام شده و بیتالمال به غارت رفته است. شما در همه شرکتهای زنجانی به عنوان عضو هیات مدیره و شریک وی بودید.
فلاح هروی مدعی شد: در همه شرکتها نبودم بلکه فقط در ۶ شرکت بودم.
در ادامه جلسه قاضی از نماینده دادستان تهران خواست توضیحاتی را در خصوص شرکتهایی که متهم ردیف سوم در آن عضویت داشته، ارائه دهد.
سپس نجفی خطاب به دادگاه گفت: هلدینگ در رأس هرم شرکتها بوده است و بقیه شرکتها زیرمجموعه آن محسوب میشدند. در توضیحات بابک زنجانی گفته شده بود که فلاح خواستار پنج درصد از سهام هر شرکت است که توافق بر سر این رقم انجام نشد و بر سه درصد از سهام شرکتها به توافق رسیدیم.
نماینده دادستان تهران با اشاره به برخی از این شرکتها تصریح کرد: حمید فلاح هروی نایب رئیس شرکت سورینت، نایب رئیس هواپیمای قشم، عضو هیأت مدیره سورینت پرواز و عضو بانک FIB و چندین شرکت دیگر بوده است.
قاضی مقیسه سپس خطاب به متهم یادآور شد: آقای فلاح! شما یار همیشه و همه جریانات زنجانی بودید.
متهم ردیف سوم در واکنش به سخنان قاضی مدعی شد: به غیر از قشمایر که فقط پنج جلسه در آن شرکت کردهام و از آن خارج شدم، در هیچ کجا به جز آن ۶ شرکت نمییابید که جلسهای تشکیل و یا من سمتی داشته باشم.
در ادامه نماینده دادستان تهران خطاب به دادگاه گفت: معمولاً در پروندههای کلان کلاهبرداری اینطور است که با تشکیل شرکتهای صوری، اقدام به اخذ تسهیلات کلان و بسترسازی برای ارتکاب جرم میشود. در برخی از شرکتها، هیأت مدیرهای تشکیل نشده و جلسهای هم برگزار نشده بود.
مقایسه بابک زنجانی با مه آفرید خسروی
وی افزود: مثل پرونده مهآفرید در آن ۵۳ شرکت وجود داشت که قریب این شرکتها به صورت ضربدری ضامن هم شده بودند، در این پرونده هم بابک زنجانی با برخی خلاءها، اقدام به ثبت شرکتهای صوری کرده تا هر جا که میرفته، بگوید ۷۰ شرکت دارم.
فلاح هروی در ادامه دفاعیات خود گفت: به غیر از قشمایر، در بقیه شرکتها جلساتی تشکیل نشده بود.
قاضی مقیسه در واکنش به این سخن متهم اظهار داشت: بنابراین باز هم کلاهبرداری شما طبق همین حرفتان ثابت میشود. شما شخص عاقلی بودید و خیلی حرفهای در کلاهبرداری ظاهر شدید.
فلاح هروی خطاب به قاضی گفت: اگر من اشتباه کردم، خدا مرا ببخشد و اگر شما اشتباه میکنید، خدا شما را ببخشد.
وی افزود: شرکتهایی که من سالها در آن بودم، همواره قانون رعایت شده و همه چیز جای خودش بود.
قاضی مقیسه در واکنش به این سخن متهم تصریح کرد: بله چون اینها شرکت خصوصی بوده است، اما آنهایی که امروز بحث آن است، مربوط به بیتالمال است.
در ادامه قاضی مقیسه خطاب به متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی،گفت: شخص شما به نمایندگی از شرکت هولدینگ سورینت ۱۳۸ شرکت خریداری کردید، ۳۰ میلیارد تومان از اموال نفت اعم از ویلا، ماشین، آپارتمان و فقط۱۵ میلیارد تومان پول نقد در اختیار شماست.
وکالت همسر متهم به دادگاه
مقیسه افزود: همسر شما روز گذشته به بنده گفت که سه دانگ از خانه به نام من است و چون میدانم این اموال حرام است، الان وکالت میدهم که به بیتالمال برگردد.
همسر متهم هم در پاسخ گفت: من نگفتم حرام است.
فلاح هروی در واکنش به این سخنان قاضی گفت: اجازه دهید من دفاع کنم سه سال و نیم منتظر دفاع بودم. آن خانهای که میگویید متعلق به نفت نیست چرا که سند آن برای سال ۸۸ است.
فلاح هروی ادامه داد: طبق اظهارات بابک زنجانی وی بیان داشته که براساس گزارش پلیس آگاهی، ناکارآمدی فلاح هروی باعث شد که جابجایی ایشان در نظر گرفته شود و از مجموعه خارج شد، زنجانی اظهار داشته که فلاح هیچ نقشی جز خبرچینی و آوردن گروه مافیایی آقای فلانی نداشته است، حال سؤال اینجاست که دو نفر که شریک هم هستند آیا به این راحتی جدا میشوند، چرا در حسابهای زنجانی من همیشه بدهکار بودم؟
قاضی در قالب تذکری به متهم گفت: چرا به اظهارات دیگران اشاره میکنید؟ از خودتان صحبت کنید و از خود دفاع کنید.
فلاح هروی هم در واکنش به سخن قاضی گفت: کل کیفرخواست بر اساس اظهارات است.
اختلاف متهم ردیف سوم با زنجانی
سپس رئیس دادگاه ادامه داد: اختلاف شما و زنجانی در تقسیم منافع آغاز شد و شما زنجانی را تهدید کردید که سه روز دیگر وی را به زندان میاندازید.
فلاح هروی هم در پاسخ گفت: دروغ است. دروغ است.دروغ است. شما روحانی هستید باور نکنید، در ۵۰ هزار صفحه یک کاغذ پیدا کردهاید و به همان استناد میکنید.
در ادامه قاضی مقیسه با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده با سازمان تأمین اجتماعی گفت: این تفاهمنامه در تاریخ ۲۷/۹/۹۱ فیمابین شرکت هولدینگ سورینت قشم به نمایندگی بابک زنجانی، مدیرعامل فلاح هروی، رئیس هئیت مدیره شرکت و سازمان تأمین اجتماعی و آقای م و مدیرعامل شستا در محل سازمان تأمین اجتماعی با موضوع خرید تعدادی از شرکتهای متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شستا منعقد شد.شخص شما آقای فلاحیازده روز پس از تحریم و با علم به اینکه بابک زنجانی، بانک کنت و FIIB تحریم شده است به آقای م گفتید که ما پول داریم و قرارداد را منعقد کردید. آیا این اقدام شراکت در کلاهبرداری و غارت اموال بیتالمال نیست؟ از رختخواب بیدار شدید و این کارها را انجام دادید؟
فلاح هروی پاسخ داد: من آن موقع خواب نبودم و کشیک در حرم امام رضابودم. براساس اعلام آقای زنجانی، "م" و بانک مسکن به من گفته شد که برو چکها را بگیر.
قاضی مقیسه در واکنش گفت: خدا را شکر آقای رئیسی کاری کردند که هرکسی را راه ندهند.
متهم پاسخ داد: شما فرمودید که بنده از رختخواب بلند شدم و این کارها را کردم من هم درجواب گفتم که کشیک بودهام.لطفا بدی مرا به حساب خادمی امام رضا و خدام حرم نگذارید.
قاضی مقیسه در ادامه از متهم پرسید:شما عضو ISO نبودهاید؟ و در قرارداد اصلی نفت حضور نداشتهاید؟!!
متهم پاسخ داد: عضو هیئت مدیره ISO نبودم، این یک دروغ محض است، تنها جایی که در نفت حضور داشتم، پمپ بنزین است که رفتم بنزین بزنم، شخصی به اسم آقای "م" امضای من را جعل کرده است.
قاضی مقیسه گفت: آقای "م" این مسئله را انکار کرده است اگر امضای شما جعل شده چرا شکایت نکردید؟
متهم پاسخ داد: در تاریخ ۲۲/۱/۹۶ شکایت کردهام.
قاضی در واکنش به اعتراض وکیل متهم گفت: آقای وکیل لطفا سکوت کن؛ اینقدر نگویید من وکیل هستم. دیگر اعتراض نکنید که شما را از جلسه بیرون نکنم.
فلاح هروی گفت: آقای قاضی دو امضای من را با یکدیگر تطبیق دهید تا متوجه شوید که امضای من جعل شده است این امضای من را به هر کسی که نشان دهید متوجه میشوید که آن جعلی است بنده در خصوص جعلی بودن امضای خود حتی اعتراض کرده ودرخواست کارشناسی کردم اما به آن توجهی نشد.
متهم خطاب به قاضی: شما خسته شدید
قاضی مقیسه بیان کرد: دروغ میگویید که امضای من جعل شده است. چرا می گویید که ایمیل من ساختگی است.
فلاح گفت: به نظر من شما از جلسه خسته شدهاید و مایل نیستید دفاعیات من را بشنوید.
کنایه قاضی به صدا و سیما/ دست به ریشم هم نمی توانم بزنم
قاضی مقیسه افزود: حرفهای شما در چارچوب نیست لطفا در موضوع حرف بزنید.من خسته نیستم. سه ساعت تمام نمی توانم فقط به شما نگاه کنم من حرفهای شمارا کامل گوش می دهم. تکان خوردنم که جرم نیست، من تا دست به ریشم می زنم ،تا دست به عمامه و صورتم می زنم، صدا و سیما مرا در همان حالت نشان می دهد.البته برای من مهم نیست که چه جور نشان می دهند،ولی من باید حواسم به کارهایم در این سه ساعت باشد.
فلاح در ادامه گفت: بر اساس کار کارشناسی که توسط بازپرسی انجام شده است کل بدهی من ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است و اگر موضوع خانه یا ویلا مطرح بود در آن جلسات بازپرسی مطرح میشد.بحثهایی که درباره روکش خودرو و ماساژور شد و رسانه ها روی آن مانوردادند همگی مربوط به بدهی من به زنجانی است.
قاضی مقیسه در واکنش به سخنان متهم گفت: تمام این هزینهها از پول نقد بوده است یعنی از پول مردم هزینه خود کردهاید. براساس اظهارات زنجانی شما ۳۰ میلیارد و براساس تحقیقات ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستید.
ماجرای روز صفر
فلاح در ادامه و با طرح پرسشی خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی سوال من این است که روز صفر چه روزی است؟
قاضی در پاسخ گفت: لطفا در چارچوب صحبت کرده و از خود دفاع کنید.
متهم گفت: داستان این است که در کیفرخواست من آمده است که در تاریخ ۰/۵/۹۱ پول به حساب من منتقل شده است. این تاریخ به چه معنی است؟ موضوع این است که سندی که در کیفرخواست مورد اتکا قرار گرفته است مربوط به سال ۸۸ ،۸۹ و ۹۰ است که ربطی به شرکت نفت ندارد. نمی شود که زنجانی بگوید که من فلان قدر به فلانی دادهام اما سند نداشته باشد.اموال مربوط به قبل از قضیه نیست.
به زنجانی بدهکارم
فلاح در دفاع از خود اظهار کرد: اسناد نشان میدهد که من بابت خانه، ویلا و ... به زنجانی بدهکار هستم و این اموال در لیست بدهکاری من آمده است.
قاضی مقیسه گفت: ما میگوییم هدیه شما می گویید بدهی، ما میگوییم اموال بیت المال شما می گویید بدهکاری، ما می گوییم بیا بدهی را به شرکت نفت پس بده شما می گویید بدهکاری به زنجانی.ما اینها را اموال بیت المال میدانیم و می گوییم که باید این اموال به بیت المال برگردد.
فلاح بیان کرد: من براساس اسناد، ۱۴ میلیارد به زنجانی بدهکار هستم. اگر کسی به کسی بدهکار است و طرف طلب خود را نگرفته است چه ربطی به شرکت نفت دارد؟ من میگویم که تمام بحث ها مربوط به قبل از سال ۹۱ است و من کاری به نفت نداشتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما کسی هستید که از سال ۸۸ دست زنجانی را گرفتید و از این نهاد به آن دستگاه و از این شخصیت به نزد آن شخصیت بردید. این موضوع ادامه داشت تا جایی که گفتید که الان که کشور در تحریم است بهترین فرصت که بیاییم ده محموله نفتی را بفروشیم و پول آن را پس ندهیم. در آن زمان افراد دیگری بودند که میتوانستند به کشور کمک کنند اما به خاطر نفوذ شما به بابک زنجانی اعتماد شد که نهایتا پولها را غارت کرد.
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