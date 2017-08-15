آغاز بارش های رگباری در کرمان/احتمال وقوع سیلاب وجود دارد

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جنوب و جنوب غرب استان کرمان از بعد ظهر امروز شرایط برای افزایش ابر و بارش های رگباری و گاهی تندبادهای لحظه ای فراهم است.

وی با اشاره به اینکه جو ناپایدار تا پایان پنج شنبه در سطح استان کرمان وجود خواهد داشت، افزود: پیش بینی می شود بیشترین شدت بارندگی ها مربوط به فردا بعدظهر تا صبح پنج شنبه باشد که احتمال آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها وجود دارد.

حبیبی بیان کرد: این بارش ها به صورت رگباری و ناگهانی رخ می دهند و با توجه به جاری شدن موقت روان آب ها احتمال وقوع سیلاب وجود دارد.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان گفت: تغییرات دمایی محسوسی تا پایان هفته نخواهیم داشت.

وی عنوان کرد: فعلا در مناطق شرقی استان کرمان طوفان شن نخواهیم داشت و احتمالا از روز جمعه به بعد در این مناطق طوفان رخ می دهد.