هشتمین جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل حوزه علمیه استان تهران، هشتمین جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران در راستای گسترش فرهنگ پژوهش و تقدیر از طلاب پژوهشگر استان برگزار می شود.

طلاب مدارس علمیه استان تهران تا روز جمعه پانزدهم دی‌ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت‌نام و ارسال اثر در سامانه سراسری جشنواره علامه حلی(ره) به نشانی www.jhelli.ir اقدام کنند.

این جشنواره با محوریت نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، قرآن و علوم انسانی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.

آثار ارائه شده به این جشنواره باید در حوزه تالیف، تصحیح، ترجمه و در قالب مقاله، کتاب، تحقیق پایانی، پایان‌نامه باشد.

این جشنواره با محوریت گروه های علمی تفسیر و علوم قرآنی، علوم حدیث و درایه، کلام، اخلاق و تربیت، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و منطق، اصول فقه، تاریخ اسلام و تشیع، ادبیات و علوم انسانی (مرتبط با حوزه دین) برگزار می شود.