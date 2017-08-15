  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

هشتمین جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران برگزار می شود

هشتمین جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران برگزار می شود

هشتمین جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران توسط معاونت پژوهشی حوزه علمیه این استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل حوزه علمیه استان تهران، هشتمین جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران در راستای گسترش فرهنگ پژوهش و تقدیر از طلاب پژوهشگر استان برگزار می شود.

طلاب مدارس علمیه استان تهران تا روز جمعه پانزدهم دی‌ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت‌نام و ارسال اثر در سامانه سراسری جشنواره علامه حلی(ره) به نشانی www.jhelli.ir اقدام کنند.

این جشنواره با محوریت نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، قرآن و علوم انسانی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.

آثار ارائه شده به این جشنواره باید در حوزه تالیف، تصحیح، ترجمه و در قالب مقاله، کتاب، تحقیق پایانی، پایان‌نامه باشد.

این جشنواره با محوریت گروه های علمی تفسیر و علوم قرآنی، علوم حدیث و درایه، کلام، اخلاق و تربیت، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و منطق، اصول فقه، تاریخ اسلام و تشیع، ادبیات و علوم انسانی (مرتبط با حوزه دین) برگزار می شود.

کد مطلب 4059991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها