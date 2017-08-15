تلاش برای راه اندازی موسسه فرهنگی شهید طهرانی مقدم در استان ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طهرانی مقدم ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اظهار داشت: یک موسسه فرهنگی در تهران با نام شهید طهرانی مقدم راه اندازی کرده ایم که در آن فعالیت هایی در قالب کمیته های مختلف انجام می گیرد.

وی ادامه داد: این موسسه ی فرهنگی با کمیته هایی در زمینه های علمی، فرهنگی، ورزشی و امور خیریه به نام این شهید بزرگوار در تهران فعالیت می کند.

برادر شهید حسن طهرانی مقدم افزود: شهید طهرانی مقدم عمر بابرکتی داشته و حتی برای اوقات فراغت خود نیز برنامه داشت و بیشتر اوقات خود را صرف ورزش می کرد و به همین دلیل نیز ورزشکاران وی را به عنوان الگو می شناختند.

وی با اشاره ای به جایگاه ویژه علمی و فرهنیگی این شهید نیز گفت: جایگاه علمی شهید طهرانی مقدم بر همگان واضح بوده و نامیدن ایشان به عنوان پدر موشکی ایران گواهی بر این مدعا است.

شهید طهرانی مقدم متعلق به تمامی مردم جهان است

طهرانی مقدم ادامه داد: به دنبال این هستیم که این مجموعه را در تمامی شهرستان ها احیا کنیم چرا که این شهید متعلق به تمامی مردم نه تنها ایران بلکه جهان است.

وی با بیان اینکه مقدمات احیای این موسسه فرهنگی را در استان فراهم می کنیم، گفت: امیدواریم دستورات لازم برای همکاری تمامی نهادهای مربوطه داده شود تا بتوانیم هرچه سریعتر شاهد راه اندازی این موسسه باشیم.