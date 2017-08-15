بخش عمده ترس دشمنان از ایران به دلیل فداکاری شهید طهرانی مقدم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آل هاشم ظهر سه شنبه در دیدار با برادر شهید طهرانی مقدم اظهار داشت: شهید طهرانی با آذربایجانی ها مانوس بود و رفاقت ایشان با سردمداران لشکر عاشورا بر همگان آشکار است و به همین دلیل نیز آذربایجان ها با ایشان انس ویژه ای دارند.

وی ادامه داد: خدمات علمی که ایشان به مردم کشور ارائه کرده اند بی نظیر بوده و نامیدن ایشان به عنوان پدر موشکی کشور عنوان شایسته ای است.

آل هاشم افزود: ترسی که هم اکنون دشمنان از جمهوری اسلامی ایران دارند، بخشی از آن به فداکاری های این شهید بالامقام بر میگردد.

وی ادامه داد: اگر حزب الله لبنان در مقابل اسراییل ایستاد و اینگونه مردانه در مقابل آنان جنگید، این ها از برکات شهید بوده است.

شلیک اخیر موشک به مواضع داعش در نتیجه ایثار شهید بوده است

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره ای به شلیک اخیر موشک به سمت مواضع داعشی گفت: اگر این موشک ها توانست دنیا را تکان دهد، همه در اثر ایثار شهید بود که ملت ما هرگز این ایثار و تفکر والای شهید را فراموش نمی کند.

وی با اشاره ای به درخواست برادر شهید مبنی بر ایجاد موسسه فرهنگی در استان گفت: هر کمکی در راستای ایجاد این موسسه در استان نیاز باشد، با افتخار در خدمت شما هستیم و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهیم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم خاطر نشان کرد: با کمال افتخار از این موسسه در تهران نیز بازدید خواهیم کرد.