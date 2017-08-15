آموزش تنها راهکار کاهش خسارت و تلفات در مواقع بروز بحران و حادثه

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان یزد به منظور برنامه ریزی برای شرکت در کارگاه تمرینی و آموزشی مدیریت بحران شهرستان‌ها با عنوان غدیر ۳ با تأکید بر اهمیت و ضرورت آشنایی مدیران با شرح وظایف خود در موضوع مدیریت بحران اظهار داشت: در مواقع بحرانی به‌ ویژه بحران‌های فراگیر برای خدمت‌رسانی بهتر لازم است تا مدیران و مسئولان ذیربط با آگاهی و آمادگی کامل نسبت به وظایف خود حاضر باشند.

فرماندار یزد، نقش آموزش را در مدیریت بحران‌ها بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: با آموزش است که می‌توانیم خسارت‌ها و تلفات ناشی از بحران‌ها را کاهش دهیم و در برخی موارد نیز با آموزش صحیح از بسیاری بحران‌ها و حوادث خطرآفرین جلوگیری می‌شود.

وی به حوادث و بحران های پیش آمده در سالهای اخیر در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در یزد مسئولان ارشد استان دغدغه مدیریت و پیشگیری از بحران دارند و لازم است دستگاه‌های اجرایی نیز به آمادگی لازم برای مقابله با بحرانها دست یابند.

سالاری با اعلام اینکه کارگاه تمرینی و آموزشی مدیریت بحران شهرستان‌ها با عنوان غدیر۳ از فردا به مدت دو روز در شهرستان بافق برگزار می شود، گفت: بنا بر دستورالعمل و به منظور آشنایی همه مدیران لازم است تا همه مدیران مرتبط با مدیریت بحران در شهرستان یزد شخصاً در این کارگاه حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: در این کارگاه مدیران ادارات شهرستان های استان در قالب یک تیم و به عنوان عضوی از شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ها با آموزش های لازم آشنا می شوند.

فرماندار یزد افزود: حضور به موقع در کارگاه‌ها، میزان مشارکت در بحث و گفتگو، استفاده بهینه از زمان، مستندسازی گزارش، ارائه گزارش از کارگاه‌ها، پویایی و فعالیت کارگاه و ... از شاخص‌های مهم در ارزیابی‌ها است.

سالاری از تلاش دستگاه های اجرایی که در سال گذشته برای انجام اقدامات مهم و تأثیرگذار در حوزه مدیریت بحران در شهرستان یزد تقدیر کرد و بیان داشت: به طور قطع میزان فعالیت همچنین ارائه گزارش‌های لازم در این زمینه می تواند تسهیل‌گر جذب اعتبارات در سطح ملی باشد.