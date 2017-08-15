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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

فرماندار یزد تاکید کرد:

آموزش تنها راهکار کاهش خسارت و تلفات در مواقع بروز بحران و حادثه

آموزش تنها راهکار کاهش خسارت و تلفات در مواقع بروز بحران و حادثه

یزد ـ فرماندار یزد، آموزش را تنها راهکار کاهش خسارت و تلفات در مواقع بروز بحران و حادثه دانست و گفت: کارگاه آموزشی غدیر۳ نیز به همین منظور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان یزد به منظور برنامه ریزی برای شرکت در کارگاه تمرینی و آموزشی مدیریت بحران شهرستان‌ها با عنوان غدیر ۳ با تأکید بر اهمیت و ضرورت آشنایی مدیران با شرح وظایف خود در موضوع مدیریت بحران اظهار داشت: در مواقع بحرانی به‌ ویژه بحران‌های فراگیر برای خدمت‌رسانی بهتر لازم است تا مدیران و مسئولان ذیربط با آگاهی و آمادگی کامل نسبت به وظایف خود حاضر باشند.

فرماندار یزد، نقش آموزش را در مدیریت بحران‌ها بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: با آموزش است که می‌توانیم خسارت‌ها و تلفات ناشی از بحران‌ها را کاهش دهیم و در برخی موارد نیز با آموزش صحیح از بسیاری بحران‌ها و حوادث خطرآفرین جلوگیری می‌شود.

وی به حوادث و بحران های پیش آمده در سالهای اخیر در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در یزد مسئولان ارشد استان دغدغه مدیریت و پیشگیری از بحران دارند و لازم است دستگاه‌های اجرایی نیز به آمادگی لازم برای مقابله با بحرانها دست یابند.

سالاری با اعلام اینکه کارگاه تمرینی و آموزشی مدیریت بحران شهرستان‌ها با عنوان غدیر۳ از فردا به مدت دو روز در شهرستان بافق برگزار می شود، گفت: بنا بر دستورالعمل و به منظور آشنایی همه مدیران لازم است تا همه مدیران مرتبط با مدیریت بحران در شهرستان یزد شخصاً در این کارگاه حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: در این کارگاه مدیران ادارات شهرستان های استان در قالب یک تیم و به عنوان عضوی از شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ها با آموزش های لازم آشنا می شوند.

فرماندار یزد افزود: حضور به موقع در کارگاه‌ها، میزان مشارکت در بحث و گفتگو، استفاده بهینه از زمان، مستندسازی گزارش، ارائه گزارش از کارگاه‌ها، پویایی و فعالیت کارگاه و ... از شاخص‌های مهم در ارزیابی‌ها است.

سالاری از تلاش دستگاه های اجرایی که در سال گذشته برای انجام اقدامات مهم و تأثیرگذار در حوزه مدیریت بحران در شهرستان یزد تقدیر کرد و بیان داشت: به طور قطع میزان فعالیت همچنین ارائه گزارش‌های لازم در این زمینه می تواند تسهیل‌گر جذب اعتبارات در سطح ملی باشد.

کد مطلب 4060006

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