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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۱۸

حمایت از شرکت‌های تولید کننده داروهای زیست‌فناوری

حمایت از شرکت‌های تولید کننده داروهای زیست‌فناوری

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، گفت: از شرکت‌های دانش‌بنیان که در صدد هستند در تولید داروهای زیست فناوری نقشی ایفا کنند، حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ایران ۶۱ دارو را در اولویت ملی خود دارد، گفت: از این تعداد ۲۹ دارو در مراحل مختلف تولید (قبل از نهایی شدن) قرار دارند.  

وی افزود: از این تعداد، ۲۰ قلم تولید، ۲۹ قلم در حال تولید و ۱۲ قلم باقی مانده که هنوز در مرحله صفر هستند.

به گفته قانعی، ۱۲ داروی تولید نشده مشخص هستند و لیست آنها را داریم، اما هنوز هیچ شرکت دانش بنیانی اعلام نکرده که می تواند آنها را به تولید برساند.

وی تصریح کرد: برای تولید ۱۲ داروی باقی مانده از این لیست از شرکت های دانش بنیان حمایت می کنیم و این شرکت ها می توانند آمادگی خود را برای تولید این داروها به ستاد توسعه زیست فناوری اعلام کنند.

کد مطلب 4060021

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