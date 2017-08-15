به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ایران ۶۱ دارو را در اولویت ملی خود دارد، گفت: از این تعداد ۲۹ دارو در مراحل مختلف تولید (قبل از نهایی شدن) قرار دارند.

وی افزود: از این تعداد، ۲۰ قلم تولید، ۲۹ قلم در حال تولید و ۱۲ قلم باقی مانده که هنوز در مرحله صفر هستند.

به گفته قانعی، ۱۲ داروی تولید نشده مشخص هستند و لیست آنها را داریم، اما هنوز هیچ شرکت دانش بنیانی اعلام نکرده که می تواند آنها را به تولید برساند.

وی تصریح کرد: برای تولید ۱۲ داروی باقی مانده از این لیست از شرکت های دانش بنیان حمایت می کنیم و این شرکت ها می توانند آمادگی خود را برای تولید این داروها به ستاد توسعه زیست فناوری اعلام کنند.