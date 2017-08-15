گرانی املاک در بدره/ خانه های خالی و مستاجران درمانده اند

خبرگزاری مهر-گروه استان ها؛ جمال دارابی: مسکن و املاک از آن دسته فعالیت های اقتصادی جامعه است که قسمت مهمی را در سبد خانوارها به خود اختصاص داده است ولی هیچ ضابطه و متولی قدرتمندی برای کنترل آن وجود ندارد. شهرستان کوچک بدره هم از این قاعده مستثنی نیست.

گرچه تا سال های نه چندان دور، در شهرستان های کوچکی مانند بدره مشکلی به اسم کرایه و رهن منزل وجود نداشت و عرضه همواره بر تقاضا مقدم بود ولی با توجه به تغییرات اجتماعی و همچنین احداث سد و نیروگاه سیمره در این شهرستان بخش زمین و مسکن هم تحت تاثیر قرار گرفته و اینک در مقیاسی قابل تامل با برخی کلان شهرها قابل قیاس است.

قیمت املاک در بدره معادل برخی نقاط مرکزی در تهران است

احمد محمدی که در شهر بدره مستاجر است در این مورد به خبرنگار مهر گفت: قیمت املاک در بدره معادل برخی نقاط مرکزی در تهران است و ساختمان های آن بین متری یک میلیون و صد هزار تومان تا یک میلیون و پانصد هزار تومان عرضه می شوند.

وی با گلایه از اینکه هیچ متولی خاصی دراین زمینه وجود ندارد، گفت: صاحبان زمین و منزل بسته به وجدان و نیاز خودشان نرخ ها را تعیین می کنند که برای رهن یک منزل در بدره تا سی میلیون تومان رهن و تا ۴۰۰ هزار تومان کرایه پرداخت می شود و این امر با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی بدره، غیر معقول است.

محمدی یکی از عوامل تاثیرگذار را وجود خانه های اجاره ای خالی در شهر خواند و گفت: در چند سال اخیر مرسوم شده است که شهروندان بدره ای ساکن در سایر نقاط کشور با رهن و اجاره کامل یک ساختمان برای گذراندن تعطیلات نوروز یا تابستان خود، قسمت عمده ای از ساختمان ها را به ویلاهای ییلاقی خود بدل کرده و با پرداخت اجاره و رهن زیاد ، توقع عمومی را نیز بالا برده اند.

وضعیت نامناسب قیمت زمین و اجاره مسکن در بدره

عضو شورای اسلامی شهر بدره در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت نامناسب قیمت زمین، رهن و اجاره مسکن در بدره، گفت: چند سالی است که با وجود راکد بودن خرید و فروش و ثابت بودن قیمت خانه و زمین شاهد زیاد شدن اجاره ها دربدره هستیم و این در حالی است که بعضی از افراد از نعمت مسکن محروم هستند اما عده ای با داشتن چند خانه و اجاره بهای سنگین حسابی در این آشفته بازار پول به جیب می زنند.

هادی صی هاشمی اضافه کرد: متاسفانه کسی به فکر شرایط اقتصادی دیگران نیست و بیشتر به فکر منافع خود هستند و اگر خود را جای مستاجر بگذارند خیلی از مشکلات حل می شوند و از همه همشهریان درخواست داریم که قبل از معامله هرگونه ملک یا زمین ابتدا با کارشناسان این عرصه مشورت داشته باشند تا خدای نکرده دچاره مشکلی نشوند.

وی بیان داشت: در شهرستان قیمت مسکن و اجاره بها از زمانی که این شهر تبدیل به شهرستان شد افزایش چشمگیری پیدا کرده و این در حالی است که همه مردم نارضایتی نسبت به این دارند که درآمدهای خانوار با اجاره بهای مسکن در شهر مطابقت ندارد و انتظار دارند که مسئولان شهرستان نسبت به ساماندهی وضع موجود هرچه سریعتر اقدام کنند.

عضو شورای شهر بدره تاکید کرد: یکی دیگر از عوامل گرانی مسکن در این شهرستان حضور شرک تهای مجری در سد سیمره بود که با پرداخت اجاره های بسیار بالا تعادل بازار مسکن را در این شهرستان را به هم زد و متاسفانه مسئولان هم در این خصوص هیچ گونه نظارتی نداشتند و امیدوارم برای کنترل بازار مسکن در این شهرستان که امکانات رفاهی تفریحی وپزشکی ضعیفی دارد چاره جویی کنند.

صی هاشمی گفت: برابر وضعیت موجود شهرستان بدره قیمت های مطرح شده از سوی صاحبان خانه واقعاً زیاد است و از نرم قانونی این شهر عبور کرده است و متاسفانه بیشتر منازل مسکونی بدون حضور در بنگاه ها به مستاجران اجاره داده می شود که مشکلات حقوقی بسیاری بعداً حادث می شود که ناشی از عدم اطلاع از قوانین است.

وی گفت: در برخی از مناطق شهر منزل مسکونی با تمام امکانات با زیربنایی۱۲۰متری، بیست میلیون پیش با ماهی سیصد هزارتومان اجاره داده می شود که واقعاً برای شهری همانند بدره خیلی زیاد است.

دلایل رکود مسکن در بدره

شهردار بدره نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با نگاه عمده به مسائل شهری، در این رابطه به خبرنگار ما گفت: مشارکت کم شهروندان و خیرین در توسعه شهری و برنامه های عام المنفعه که البته قسمتی از آن به خاطرعدم توجیه مناسب اقتصادی آنان در این بخش است یکی از مهمترین دلایل رکود بخش مسکن در بدره است.

احمد جاسمی با اشاره به ضرورت پوشش تسهیلات بافت فرسوده در بدره، گفت: با وجودعدم اختصاص اعتبارات بافت فرسوده به شهرستان بدره ، بانک عامل فقط گزینه وام های با نرخ بالا را به شهروندان ارائه می دهد که رغبتی برای مشتریان ندارد.

وی افزود: وجود معابر غیر استاندارد که عملا مدیریت شهری را با مشکل در خدمات رسانی مطلوب روبرو کرده اند از دیگر مشکلات بخش مسکن برای شهرداری است.