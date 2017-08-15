بنگاه های اقتصادی به وظیفه خود در توسعه ورزش حرفه ای عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در حاشیه جلسه شورای عالی ورزش استان هرمزگان با اشاره به درخشش تک ستاره های هرمزگانی در رشته های مختلف ورزش حرفه ای در عرصه بین المللی، عنوان کرد: استان هرمزگان یکی از نقاط پر استعداد کشور در زمینه های مختلف ورزشی است که باید از این فرصت در جهت بهره برداری اصولی استعداد جوانان هرمزگانی استفاده بهینه کرد.

وی افزود: با یک برنامه ریزی صحیح و اصولی بلند مدت می توان استعدادهای ورزشی در استان را شناسایی و پرورش داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان ادامه داد: باید با کمک بنگاه های اقتصادی مستقر در استان یک کمپ مجهز استعدادیابی ورزشی ایجاد کرد و بنگاه های اقتصادی باید به وظیفه خود در توسعه ورزش پایه و حرفه ای استان عمل کنند.

اکرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت استانداری از تیمه ای حاضر در لیگ کشوری گفت: شایسته نیست در استان اقتصادی مثل هرمزگان تیم های ورزشی بدلیل مشکلات مالی نتوانند در لیگ های حرفه ای حضوری قدرتمند داشته باشند و تیم های ورزشی در استان هرمزگان نباید دغدغه مالی داشته باشند.

وی با اشاره به نتایج مثبت جلسه شورای عالی ورزش استان، اضافه کرد: یکی از مباحث مطرح شده در شورای عالی ورزش لزوم حمایت قاطع صنایع، مناطق آزاد و ویژه هرمزگان از تیم های لیگ حرفه ای استان بود که مقرر شد با توجه مشکلات تیم فوتسال آذرخش سرخون هرمزگان کمک های مالی قابل توجهی از سوی این بنگاه های اقتصادی برای کسب موفقیت این تیم لیگ برتری انجام پذیرد.