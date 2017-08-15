به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، عیسی رضایی گفت: در استان قم بیش از ۳۶۰ اثر تاریخی ثبت شده وجود دارد که اخیراً ۴۱ اثر که دارای ارزش های فرهنگی و تاریخی بودند نیز شناسایی شدند که ازاین میان ۶ محوطه باستان شناختی در فهرست آثار ملی ایران به‌ثبت رسیده است.

وی گفت: در نامه‌هایی جداگانه از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور، مراتب ثبت ۶ محوطه مذکور به استاندار قم ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در این نامه ها، خطاب به سیدمهدی صادقی استاندار قم آمده است: «در اجرای بند ”ج“ ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار فرهنگی‌تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی‌تاریخی‌ ”محوطه باستان‌شناختی [...] ‌واقع در استان قم [...] که پس از طی تشریفات قانونی لازم، به‌شماره ۳۱۷۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ در فهرست آثار ملی ایران به‌ثبت رسیده - ابلاغ می‌گردد.»

عیسی رضایی افزود: آثار مذکور تحت حفاظت و نظارت این سازمان است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود، برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی قم بیان کرد: : تپه باستانی یا تپه تاریخی، تپه‌ای است که از تخریب کامل یا ناقص شهر، قلعه، زیگورات یا هر بنای عظیم دیگری در گذشته، حاصل شده‌است.

وی با بیان اینکه تپه‌های باستانی در ایران همواره مورد تاراج حفاران غیر مجاز قرار گرفته است، افزود: مهمترین مزیت ثبت آثار تاریخی و فرهنگی این است که با ثبت ملی اثر بر همگان معلوم می‌شود که حاکمیت یک کشور نسبت به حفظ و نگهداری آن اهمیت نشان داده است و بر خود واجب می‌داند از آن حمایت و حفاظت کند و از نابودی یا سرقت و از بین رفتن آن با استفاده از مجریان قانون و ضابطین قضایی جلوگیری نماید.

وی از دوستداران میراث فرهنگی خواستار شد برای تعامل و گزارش از اقدامات مشکوک در اطراف آثار محوطه های تاریخی و تپه های باستانی با فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان قم با شماره‌های ۳۷۲۱۲۲۸۰ و ۷۲۱۳۶۶۰ تماس حاصل کنند تا تیم‌ های یگان این اداره کل در اسرع وقت حضور پیدا کنند و مانع حفاری های غیر مجاز گردند.