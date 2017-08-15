کاهش ۲۵درصدی مزاحمت برای زنان و اطفال در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، مهدی کاهه دادستان قم گفت: دستیابی به امنیت، به خصوص امنیت پایدار موضوع بسیار مهمی است که تلاش همه دستگاه های قضایی، انتظامی، نظارتی را می طلبد که خوشبختانه در قم این همانگی صورت پذیرفته است و نتیجه آن کاهش آمار جرائم بوده است

دادستان قم افزود: آمار مقایسه ای چهار ماه نخست سال ۹۵ با چهار ماه نخست سال جاری بیانگر این موضوع است که جرایم خشن کاهش یافته است.

وی از کاهش ۲۵ درصدی مزاحمت برای بانوان و اطفال، کاهش ۳۸ درصدی قتل عمد، کاهش نزدیک به ۱۰۰ درصدی سرقت مسلحانه،کاهش ۴۶ درصدی آدم ربایی وکاهش ۳۵ درصدی جرح عمدی با چاقو در چهار ماهه نخست امسال خبر داد.

به گفته دادستان قم در این مدت جرم اختلاس نیز ۸۳ درصد کاهش یافته است.

کاهه تاکید کرد: با نظارت پیوسته و دقیق و انجام طرح های متنوع و برخورد قاطع و جدی، به زودی شاهد کاهش روزافزون آمار جرائم خشن در شهر قم خواهیم بود.