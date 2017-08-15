محمد جمشیدی: تیم ملی بسکتبال روند خوبش را تا پایان ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، محمد جمشیدی پیش از دیدار تیم ملی بسکتبال برابر لبنان در مرحله یک چهارم کاپ آسیا گفت: خدا را شکر شرایط خوبی در تیم حاکم است و ملی پوشان هم از نظر روانی وضعیت مطلوبی دارند و هم از نظر فنی به هماهنگی خوبی رسیده اند. تا این مرحله با سه برد پیش آمده ایم و با تمام توان این راه را ادامه می دهیم. فردا بازی دشواری خواهیم داشت و باید با هوشیاری بالایی به مصاف حریف برویم. لبنان میزبان مسابقات است، تیم خوبی دارد، از شرایط میزبانی استفاده می کند و جو سالن هم به نفع این تیم است. ما باید خیلی در این مسابقه مراقب باشیم.

ملی پوش بسکتبال کشورمان ادامه داد: سه مسابقه نخست فرصت خوبی بود تا به هماهنگی لازم برسیم. در این دیدارها شرایط خودمان را هم محک زدیم و خیلی بهتر شده ایم. با سه پیروزی راهی یک چهارم پایانی شدیم و امیدوارم این روند را ادامه بدهیم.

وی با اشاره به حضور حامد حدادی در ترکیب تیم ملی خاطرنشان کرد: واقعا دست حدادی درد نکند که با تمام آسیب دیدگی ها و خستگی ها آمد و در کنار ما بازی می کند. او آمد که به تیم کمک کند و واقعا حضورش از هر نظر برای تیم ملی مناسب است. از نظر فنی که جای بحث نیست و حضور او از نظر روانی نیز برای تیم فوق العاده است. اعتماد به نفس بالایی به تیم می دهد و فشار روانی زیادی به حریفان وارد می کند. تیم هم با او گام به گام هماهنگ تر می شود.

مشیدی درباره کیفیت تورنمنت نیز تصریح کرد: همه تیم ها با شرایط خوبی در رقابت ها شرکت کرده اند. اینکه ما در مرحله مقدماتی سه پیروزی کسب کردیم دلیل بر ضعف حریفان نبوده ما خیلی خوب بودیم. به هر حال اکنون حریف ما لبنان است و تمام تمرکزمان بر روی این دیدار است.