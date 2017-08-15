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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

دستگیری سارقان حرفه ای منزل با ۵۴ فقره سرقت در ملارد

دستگیری سارقان حرفه ای منزل با ۵۴ فقره سرقت در ملارد

ملارد- فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از دستگیری سارقان حرفه ای منزل با ۵۴ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ برزو همتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در دو ماه گذشته در مارلیک شهرستان ملارد، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: ماموران آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی شبانه روزی و افزایش نیروهای گشتی و چک کردن دوربین های مدار بسته موفق به شناسایی شخصی که قصد فروش کالایی مشکوک به کالای سرقتی را داشت شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد افزود: پس از پیگیری های منظم و دقیق سر انجام مخفیگاه فرد مورد نظر را شناسایی و متهم دستگیر و اموال سرقتی زیادی از منزل وی کشف شد.

همتی خاطر نشان کرد:متهم در ابتدا منکر بزه ارتکابی شد ولی با ارائه مدارک و شواهد موجود با همدستی یک نفر دیگر به ۵۴ فقره سرقت منزل اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده جهت ادامه مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان ضمن اشاره به لزوم استفاده از ابزار و لوازم امنیتی نظیر دوربین های مدار بسته، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره گیری تلفن ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4060065

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