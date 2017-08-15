معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین شهیدی در تکریم و معارفه معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد ضمن تشکر و قدردانی از زحمات حجتالاسلام سید حسن مؤذنی گفت: عملکرد ایشان در سالهایی که عهدهدار مسئولیت معاونت فرهنگی بنیاد بودند، کاملاً رضایتبخش بود، اما موعد بازنشستگی وی فرا رسید و علیرغم میل باطنی، با موضوع بازنشستگی ایشان موافقت شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه تمام مدیران فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز عملکرد مثبتی داشتهاند و بخشی از موفقیت معاونت فرهنگی بنیاد نیز مربوط به تلاش قابل تقدیر این عزیزان بوده است ضمن اینکه بازنشستگی حجتالاسلام مؤذنی به معنی بیبهره شدن از تجارب مدیریتی ایشان نخواهد بود و قطعاً از تجربیات ۳۰ ساله ایشان استفاده خواهد شد.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه حجتالاسلام کاویانی راد دارای سابقه ۲۵ ساله حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران است، افزود: در زمان حضور ایشان در دبیرخانه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت از نزدیک تلاش و جدیت ایشان را برای انجام امور مشاهده کردیم و ایشان از امروز بهعنوان معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کار خود را آغاز میکنند و امیدواریم عملکرد موفقی در کار خود داشته باشند.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اهمیت جایگاه معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بنیاد دارای دو وظیفه ذاتی خدماترسانی به ایثارگران و ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است و به همین دلیل فعالیتهای فرهنگی در مجموعه بنیاد دارای اهمیت بسیار زیادی است. مقام معظم رهبری همواره بر رشد و توسعه این فرهنگ در جامعه تأکید دارند و ما نیز وظیفه داریم این فرهنگ را حفظ کنیم، زیرا همین فرهنگ عامل بقای انقلاب و قدرت ملی است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر لزوم بهکارگیری خلاقیت در امور فرهنگی گفت: خوشبختانه حجت الاسلام مؤذنی مسیر خوبی را در اجرای فعالیتهای فرهنگی بنیاد ایجاد کردند که امیدواریم بعد از ایشان نیز ادامه پیدا کند. در این مسیر لازم است فعالیتهای فرهنگی در سطح استانهای کشور افزایش یابد و همچنین تعامل و ارتباط بیشتری با دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت ایجاد شود.
حجتالاسلاموالمسلمین شهیدی در ادامه در خصوص حوزه مددکاری بنیاد گفت: بخش مددکاری از حوزههای با اهمیت فعالیتهای بنیاد است و فردی که در مسند اداره این بخش قرار میگیرد، باید دارای تجربه، اخلاق نیکو و سعهصدر مناسبی باشد. خوشبختانه حجتالاسلام هنرمند شایستگی خوبی برای حضور در این سمت دارند.
وی افزود: آقای هنرمند پیش از این بهعنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی مشغول به خدمت بودند که این فعالیت در ابعاد مختلف رضایت بخش بوده است.
سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات حجت الاسلام مؤذنی در معاونت فرهنگی بنیاد گفت: ادغام دو معاونت پژوهش و فرهنگی از تدابیر حجت الاسلام والمسلمین شهیدی بود که توسط حجت الاسلام مؤذنی به بهترین شکل انجام شد. ایشان در حوزه ستادهای شاهد نیز فعالیتهای مثبتی داشتند و این ستادها را به خوبی ساماندهی کردند و باعث ایجاد نظم بیشتر در ستادهای شاهد در استانها شدند و ارتباطات مطلوبی با مراکز دانشگاهی برقرار ساختند.
وی افزود: در حوزه اسناد، انتشارات، برگزاری کنگرهها، تولیدات فرهنگی، حوزه ورزشی و برگزاری اردوها نیز فعالیتهای مطلوبی صورت گرفت و در تمام این حوزهها، ارتباط خوبی بین استانها و ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران ایجاد شد که برای تمام این زحمات از جناب مؤذنی تشکر میکنم.
سردار انصاری با اشاره به اهمیت معاونت فرهنگی برای مسئولین بنیاد و همچنین تمام افراد خارج از مجموعه بنیاد گفت:بنیاد شهید و امور ایثارگران نهادی فرهنگی است و این معاونت هم وظیفه ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت را بر عهده دارد. حجت الاسلام کاویانی از چهرههای شناخته شده و مؤثر بنیاد در امور فرهنگی است که عهده دار مسئولیت در این معاونت میشود و امیدواریم با همکاری مدیران این مجموعه شاهد ادامه روند مثبت در این معاونت باشیم.
حجت الاسلام سید حسن مؤذنی معاون سابق فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این جلسه گفت: فعالیتها در معاونت فرهنگی بنیاد هم جامعه ایثارگری را در بر میگیرد و هم شامل عموم افراد جامعه میشود. بر همین اساس در مدت حضور در این معاونت تلاش داشتیم تا اهداف و فرآیندها را مطابق با برنامههای روزآمد فرهنگی بازنگری کنیم و در این راه از ظرفیت نیروهای فرهنگی موجود در بنیاد استفاده کنیم.
وی با اشاره به افزایش سطح علمی مدیران و کارکنان بخش فرهنگی بنیاد در سالهای اخیر گفت: خوشبختانه امروز کارکنان این مجموعه جزو بهترین کارکنان بنیاد از نظر رتبه علمی هستند و هرکدام از آنها میتوانند قدمهای مؤثری را برای کمک به مجموعه بردارند.
حجت الاسلام مؤذنی دانشگاه علمی کاربردی را یکی از مراکز مهم مرتبط با بنیاد دانست و گفت: بنیاد در حال حاضر دارای ۱۰ مرکز جامع علمی کاربردی در سطح کشور است که باید بیش از پیش مورد توجه و تقویت قرار گیرند.
وی یکی از اتفاقات مهم صورت گرفته در سالهای اخیر را کاهش شکاف بین بودجه فرهنگی و معیشتی در بنیاد دانست و گفت: خوشبختانه با مشخص شدن اهمیت بخش فرهنگ، اقدامات مثبتی در زمینه تخصیص منابع به این بخش انجام شده است که باید ادامه داشته باشد.
حجت الاسلام محمد حسن کاویانی راد معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این مراسم گفت: با آگاهی کامل از دشواریهای مسیر این معاونت، با توکل به خدا، اعتماد به همکاران و حمایت مسئولین این مسئولیت را پذیرفتم.
وی افزود: خوشبختانه امروز به مجموعهای آباد وارد میشوم که عملکردی مؤثر و پربرکت دارد و سطح انتظارات نیز باید بر اساس همین توان تنظیم شود.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان گفت: از رویکردهای مهمی که باید در این معاونت مورد توجه قرار بگیرند میتوان به ارتقای سطح معنوی در مجموعه، رشد علمی در بین همکاران و جامعه ایثارگری، تعالی فرهنگی و افزایش تولیدات فرهنگی و هنری اشاره کرد.
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