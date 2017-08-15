تنگ تر شدن حلقه محاصره داعشی ها در حومه حمص و حماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه به پیشروی در حومه شمال شرقی حمص ادامه داد و بر مناطق الکوم و واحه الکوم مسلط شد تا نیروهای سوری در ۲۵ کیلومتری نیروهای ارتش سوریه که در شمال شهر السخنه در حال پیشروی هستند برسند و محاصره مناطق باقیمانده تحت اشغال داعش در حومه حمص و حماه تنگ تر شود. مساحتی که داعشی ها در این منطقه تحت اشغال دارند حدود ۸۰۰۰ کیلومتر مربع است.

این در حالی است که ارتش سوریه با کمک متحدان خود عملیات نظامی برق آسا ضد تروریستها در حومه حماه انجام داد و موفق به تسلط آتشباری بر روستای صلبا در شرق شهر سلمیه در حومه حماه شد.

گزارشگر سانا اعلام کرد: نیروهای ارتش سوریه بر دامنه عملیات خود ضد تروریستهای داعش در اطراف روستای صلبا ادامه دادند و ضمن تسلط بر بلندی جب المزارع مشرف به روستای صلبا و راههای امداد رسانی منتهی به آن، تلفات و خسارات سنگینی به تکفیری ها وارد کردند.

بر اساس این گزارش؛ سیطره بر بلندی جب المزارع این امکان را به ارتش سوریه داده است که سیطره آتشباری بر روستای صلبا و راههای امداد رسانی داعش داشته باشد.