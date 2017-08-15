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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۳

مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران:

شبکه های آب رسانی فرسوده جنوب غرب تهران به روز رسانی می شوند

شبکه های آب رسانی فرسوده جنوب غرب تهران به روز رسانی می شوند

رباط کریم- مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران گفت: شبکه های آب رسانی فرسوده جنوب غرب تهران به روز رسانی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل صدرائیه ظهر سه شنبه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی نماینده مردم شهرستان های بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی در خصوص وضعیت آب شرب این دو شهرستان و اقدامات صورت گرفته و پروژه های اجرا شده، گفت: طی سه ماه پایانی سال ۹۵ و ماه های اخیر سال جاری طرح های مهمی از جمله بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب پرند ، اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب رباط کریم و اجرای پروژه توسعه شبکه در گلستان در این منطقه انجام شده است.

وی ادامه داد: نوسازی و به روز رسانی بخش زیادی از خطوط آب رسانی و دیوارکشی چاه های نسیم شهر و همچنین حفر و تجهیز چاه های جدید و افزایش میزان برداشت از خط الغدیر جهت ساماندهی و تقویت آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین در شهرهای تحت پوشش این شهرستانها و چندین خدمات دیگر که انجام شده و در مرحله بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران خاطر نشان ساخت: در حال حاضر مواردی از جمله لوله گذاری خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب ، ساخت و تجهیز تصفیه خانه ، به روز رسانی خطوط و شبکه های فرسوده و قدیمی ، توسعه و تجهیز ایستگاه پمپاژ و مخازن و ده ها مواردی که در جهت تامین و توزیع آب آشامینی شهروندان و مشترکین جزو برنامه هایی است که مطالعات لازم در این خصوص انجام شده و امیدواریم با تامین اعتبارات لازم عملیاتی شود.

کد مطلب 4060089

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