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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

مدیر عامل شرکت غله چهارمحال و بختیاری:

میزان سن زدگی گندم در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

میزان سن زدگی گندم در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

شهرکرد- مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان سن زدگی گندم در چهارمحال و بختیاری در سالجاری کاهش یافته است.

کیقباد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میزان سن زدگی گندم در چهارمحال و بختیاری در سالجاری کاهش یافته است، اظهار داشت: کیفیت گندم تولیدی امسال این استان از سال گذشته مطلوب تر است.

وی عنوان کرد: میزان تولید گندم در سالجاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خرید تضمین گندم در چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است و در مناطق گرمسیر استان در حال پایان است.

وی ادامه داد: کاهش بارش نقش مهمی در کاهش تولید گندم در این استان داشته است.

کد مطلب 4060111

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