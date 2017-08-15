میزان سن زدگی گندم در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

کیقباد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میزان سن زدگی گندم در چهارمحال و بختیاری در سالجاری کاهش یافته است، اظهار داشت: کیفیت گندم تولیدی امسال این استان از سال گذشته مطلوب تر است.

وی عنوان کرد: میزان تولید گندم در سالجاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خرید تضمین گندم در چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است و در مناطق گرمسیر استان در حال پایان است.

وی ادامه داد: کاهش بارش نقش مهمی در کاهش تولید گندم در این استان داشته است.