انتقال آب دریای خزر راهگشای توسعه صنعت استان سمنان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی بعدازظهر سهشنبه در نشست خبری به میزبانی سالن همایش سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان یکی از موانع اصلی برای سرمایهگذاران بخش صنعت را در سمنان تأمین آب برشمرد و ابراز داشت: حیات بسیاری از صنایع کشور نیازمند به تأمین آب کافی است که اگر فراهم نشود سرمایهگذاران قادر به فعالیت در این حوزه نخواهند بود.
وی بابیان اینکه در حال حاضر برخی از شهرکهای استان سمنان با تانکر آبرسانی میشوند، افزود: سه منطقه بزرگ اقتصادی استان سمنان با بحران تأمین آب مواجه است و با توجه به اینکه در استان منبعی برای تولید آب وجود ندارد لذا به نظر می رسد برای افزایش اشتغال و نجات صنایع منطقه تنها راهکار انتقال آب دریای خزر باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه برای فراوری مواد معدنی و توسعه صنعت به ۱۰ درصد آب نیاز است، ابراز داشت: از آب تولیدی استان دو درصد در صنعت و دو درصد در صنوف مصرف میشود و ۹۰ درصد آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد که باید با تعادل بخشی و رعایت الگوی کشت و تعیین تکلیف به بخش صنعت واگذار شود.
اسودی در ادامه تصریح کرد: با هزینه کرد ۱۵۸ میلیون تومان برای هر فرد در فرایند اجرای طرحهای توسعه واحدهای صنعتی شغل ایجاد میشود و این در شرایطی است که ایجاد اشتغال در صنعت برای هر نفر با هزینه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان صورت میگیرد که نشان میدهد اجرای طرحهای توسعهای اشتغال بیشتری را به همراه دارد.
وی بابیان اینکه استان سمنان ازنظر ذخایر معدنی رتبه ششم کشور و در بخش صنعت در رتبه شانزدهم کشور قرار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر طرح مطالعاتی برای ۳۰معدن استان در دستور کار قرار دارد و یکی از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی فراوری مواد معدنی است که میتواند ارزآوری و ارزشافزوده خوبی را فراهم کند.
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