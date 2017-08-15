به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری با اشاره به اینکه اولویت اصلی شورای پنجم و مدیریت شهری باید مدیریت یکپارچه به ویژه در حوزه حمل و نقل عمومی و آلودگی هوای شهر باشد، گفت: مدیریت یکپارچه شهری یعنی تمام دستگاه های اجرایی، زیربنایی و کنترلی باید زیر نظر شهرداری فعالیت کنند، به عنوان مثال شهرداری قادر به کنترل عبور و مرور خوردروها به تهران نیست و راهنمایی و رانندگی ذیل شهرداری عمل نمی کند.

وی با بیان اینکه شورای چهارم و شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی موفق عمل کرده است، افزود: متاسفانه علیرغم تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه، دستگاه‌های دیگر زیر نظر شهرداری نیستند و به تعهدات خود عمل نکردند، دولت نیز بدهی خود را نپرداخته و به تعهدات خود در مورد واگن ها و اتوبوس ها عمل نکرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم اصلاح قانون شهرداری و شورا توسط مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با اصلاح این قانون باید امکان تذکر، سوال و استیضاح شهرداران مناطق، روسای سازمان ها و زیرمجموعه های شهرداری فراهم شود تا بار این مسائل بر دوش شهردار نباشد.

وی پیشنهاد داد رئیس شورای عالی استان‌ها عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث شود، دراین صورت مسائل مربوط به مدیریت شهری در حد نظام مطرح شده و از این پتانسیل و ارتباط در مواردی که دولت تعهداتی نسبت به شهر دارد بهره برداری می شود.

شاکری یکی دیگر از اقدامات مهم شهرداری و شورای شهر را بهبود درآمدهای پایدار شهری از طریق توسعه کسب و کارهای کوچک دانست.

وی خاطرنشان کرد: توسعه مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بزرگ شهری مثل مدیریت پسماند و توسعه خطوط مترو نیز باعث کاهش چشمگیر بار بودجه ای و مدیریتی شهر شده و شهرداری در عوض تصدی‌گری نقش ناظر و سیاستگذاری داشته باشد.

به گفته این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزایش اختیارات و توجه بیشتر به شهرداران نواحی و شورایاران نیز باعث می شود مردم آثار فعالیت ها و خدمات شهرداری را بیشتر در زندگی خود ببینند.