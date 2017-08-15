اقدامات پژوهشی دستگاهها بدون هدایت مراجع علمی غیر استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی ظهر سه شنبه در نشست با مسئولان دانشگاه زنجان افزود: یکی از چالشهای بسیار مهم ما در حال حاضر نبود رویکرد علمی نسبت به موضوعات است و باید بتوانیم با توانایی لازم برای تحلیل و ارزیابی مسائل به صورت علمی و از زاویه تخصصی را داشته باشیم.
وی اظهار کرد: اگر از قبل این مشکل را با خودمان حل میکردیم٬ امروز نیازی نبود که این همه خسارت و هزینه پرداخت کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: استان ظرفیت زنجان تمام امکانات لازم برای یک جهش توسعهای را دارد و تنها مانع این حرکت ارزنده٬ باورهای نادرست٬ تعامل ضعیف و نگاه جزیرهای به امور است.
طهماسبی تاکید کرد: اگر طرحهای اقتصادی و عمرانی از ابتدای آغاز در دهههای گذشته مبتنی بر مطالعات و ملاحظات اقلیمی٬ زیست محیطی٬ اجتماعی و حتی فرهنگی آغاز میشد به این میزان فشار به منابع (آب و خاک) وارد نمی شد.
وی افزود: اقدامات غیر تخصصی عوارض و هزینههای بسیار بالایی را نیز به جامعه تحمیل می کند که اثرات زیانبار آن در آینده بروز می کند ونرخ بالای بیکاران تحصیل کرده و با مدرک دانشگاهی است که ناشی از همین رویکرد غیرعلمی به مسأله سواد و توسعه آموزش عالی است و وضعیت بدتر٬ وجود تحصیل کردههایی است که هیچگونه سنخیتی با نیازهای علمی٬ تخصصی و مهارتی مورد نیاز جامعه را ندارند.
طهماسبی گفت: خوشبختانه برای مهار این اوضاع اقدامات ارزشمندی توسط دولت تدبیر و امید در راستای کنترل توسعه آموزش عالی و مصوبات بیامان و البته بدون پشتوانه علمی شورای گسترش انجام شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان تصریح کرد: انتظار ما از مدیریت جدید دانشگاه گشایش فصل جدیدی از همکاری٬ همراهی و همفکری بین حوزه علم و عمل و حوزه دانش و اجرا است و سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی٬ دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه٬ دبیرخانه شورای توسعه مدیریت و دبیرخانه شورای فنی استان و تنظیم کننده و هدایت کننده وظایف٬ برنامهها و سیاستهای سایر کارگروهها این آمادگی را دارد که پیوندهای لازم بین رویکردهای علمی و تخصصی حوزههای علمی استان را با اقدامات اجرایی دستگاههای استان برقرار کند.
طهماسبی گفت: بسیاری از دستگاهها طیف وسیعی از وظایف و ماموریتهای خود را انجام میدهند و اما بخش اندکی از این اقدامات براساس معیارها و ضوابط و استانداردهای علمی و تخصصی انجام میشود.
وی ادامه داد: برخی دستگاهها اقدامات پژوهشی خود را بدون هدایت مراجع علمی و دانشگاهی انجام میدهند که نتیجه آن کار غیرحرفهای و غیر استاندارد است.
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