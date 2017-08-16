به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید چیت چیان در پاسخ به اینکه چرا باوجود توانمندی تولید کنندگان ایرانی قرارداد ساخت ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه با خارجی‌ها بسته شده است، افزود: اشتباه برداشت شده است، ما به خارجی‌ها اجازه دادیم سرمایه خودشان را به کشور ما بیاورند، اما تجهیزات را از کجا بخرند، برای آنان تعیین تکلیف شده است که قسمت بیشتر تجهیزات نیروگاهی را از تولید کنندگان داخلی تامین کنند.

وی در پاسخ به این سوال که وقتی به آنان اجازه دادید سرمایه بیاورند با سرمایه خودشان نیروگاه می‌سازند، گفت: این طور نیست، اجازه سرمایه گذاری یک مسئله است و اینکه از کجا تجهیزات را بخرند یک مسئله دیگری است، حتی برخی سرمایه گذاران داخلی هم تجهیزات خودشان را از خارج تهیه کرده اند.

این مقام مسوول درباره اینکه این موضوع می‌تواند یکی از چالش‌های صنعت برق باشد و قانونی وجود ندارد و سرمایه گذاران داخلی هم می‌توانند تجهیزات نیروگاهی را که در داخل تولید می‌شود، وارد کنند، گفت: تولید کنندگان داخلی ما باید محصولات خودشان را به صورت رقابتی عرضه کنند، بخش خصوصی صرفنظر از اینکه داخلی یا خارجی باشد طالب این است تجهیزات خود را ارزان‌تر بخرد اگر تولید کننده داخلی محصولات خودش را با کیفیت بهتر و ارزان‌تر عرضه کند بنابراین سرمایه گذار داخلی و خارجی ترجیح می‌دهند محصولات مورد نیاز خود را از داخل تهیه کنند.

چیت چیان رمز موفقیت همه بنگاه‌های اقتصادی را تولید رقابتی دانست و افزود: بطور مثال در سال هایی که ورود خودرو به داخل منع شده بود، خودروسازان داخلی عادت کردند خودروی با کیفیت نه چندان بالا به مردم عرضه کنند، حال که راه برای ورود خودروهای خارجی باز شده است، مردم می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند این موضوع باعث تحرک خودروسازان داخلی شده است که در برابر رقابت با خارجی‌ها خود را ثابت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که، اما در مورد تجهیزات نیروگاهی، ایران صادر کننده محصولات خود حتی به اروپا است بنابراین وقتی می‌توانیم تجهیزات نیروگاهی خوب تولید کنیم، ولی وارد می‌کنیم این موضوع به اشتغال لطمه وارد نمی‌کند؟ گفت: وقتی در دنیا توربین گازی تولید می‌شود که ۴۰ درصد راندمان دارد آیا کسی حاضر است توربینی با ۳۳ درصد راندمان از ما بخرد؟ طبیعتا کسی این کار را انجام نمی‌دهد و به همین دلیل است که برخی سرمایه گذاران داخلی به سمت خرید از تولیدات خارجی می‌روند. این موضوع موجب شده است تولید کنندگان خارجی مجبور به ارتقا محصول خود شوند و حتما رقابت به نفع کشور و تولید کنندگان داخلی است، گرچه باید تعادل حفظ شود و این جور نباشد که در برابر بالا رفتن کیفیت داخلی، تولید داخلی به فشار و زحمت بیفتد یا حمایت بی حد از تولید داخلی انجام دهیم و نتیجه آن محروم شدن از فناوری جدید دنیا برای کشور ما باشد.

چیت چیان تاکید کرد: الان تعادل به خوبی حفظ شده است و تولید کنندگان ترغیب شده اند تولید توربین هایی با راندمان بالا را افزایش دهند و محصولات خودشان را در سطح جهانی عرضه کنند.

وی به صدور خدمات فنی مهندسی ایران به ۴۰ کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان می‌دهد دولت حمایت کامل از صنعت آب و برق انجام می‌دهد که افتخاری برای این صنعت است، بیش از ۹۰ درصد از صدور خدمات فنی و مهندسی سال ۹۴ به صنعت آب و برق اختصاص یافت. این موفقیت‌ها نشان دهنده توجه ویژه دولت به توانمندی‌های داخلی صنعت آب و برق بود و توجه ویژه دولت در مراودات سیاسی حمایت از تولید کنندگان داخلی است.

چیت چیان، با اشاره به اینکه مالکیت ۲۰ درصد از نیروگاه‌ها باید در اختیار دولت قرار داشته باشد افزود: واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای غیر تخصصی بابت بدهی به طلبکاران مانند بنیاد شهید، وزرات دفاع، تأمین اجتماعی در دولت نهم و دهم انجام شده است.در ۱۲ سال گذشته مجوز ساخت ۳۷ هزار مگاوات نیروگاه جدید صادر شده تا بخش خصوصی این نیروگاه‌ها را بسازد که به دلیل مشکلات و موانعی که از نظر توان مالی و تجهیزات داشته تاکنون ۱۲ هزار مگاوات آن ساخته شده است.حدود ۵ تا ۶ هزار مگاوات از این مجوزهای صادر شده نیز در حال ساخت است و از حرکت اشتباهی که در گذشته و در واگذاری نیروگاه‌ها صورت گرفته نیز جلوگیری شد و الان در مسیر صحیح واگذاری نیروگاه‌ها قرار داریم.

وی درباره نیروگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، اما بدهی ساخت آن به عهده وزارت نیرو بود نیز گفت: خوشبختانه براساس قانون رفع موانع تولید ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها پارسال از دوش وزارت نیرو برداشته شد و دولت پرداخت بدهی‌ها را به عهده گرفت.

وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که از روند خصوصی سازی در سال‌های اخیر راضی هستید، شیوه خصوصی سازی در گذشته را مناسب ندانست و افزود: الان بخش خصوصی ورود خوبی به موضوع دارد البته بخشی از نهادهایی که نیروگاه‌ها می‌خرند وابسته به دولت هستند گرچه صد در صد دولتی نیست. ما هیچ مجوزی برای احداث نیروگاه جدید به بخش دولتی نمی‌دهیم به طور مثال در ابتدای دولت یازدهم ۴ نیروگاه تجدید پذیر داشتیم که ۳ تا آن دولتی و یکی خصوصی بود، اما هم اکنون بالغ بر ۵۴ نیروگاه تجدیدپذیر در حد مگاوات داریم که همه آن‌ها خصوصی هستند. در این چهار سال دولت یک نیروگاه هم نساخته و وزارت اقتصاد نیز تلاش می‌کند نیروگاه‌های دولتی به درستی به بخش خصوصی واگذار شود.