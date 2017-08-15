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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

فرمانده سپاه ناحیه هشترود خبر داد:

بهره برداری از ۶ خانه محروم در شهرستان هشترود

بهره برداری از ۶ خانه محروم در شهرستان هشترود

هشترود - فرمانده سپاه ناحیه هشترود از بهره برداری از شش خانه محروم در شهرستان هشترود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه، معاون فرماندار، فرمانده سپاه، و جمعی دیگر از مسئولان ادارات و خبرنگاران از روند اجرائی عملیات ساخت خانه های محروم در روستاهای افشارجیق، حسن کندی و خورجستان که به همت بسیج سازندگی در حال ساخت است، بازدید کردند.

سرهنگ احمد تقی پور عصر امروز سه شنبه در حاشیه این بازدید گفت: تا آغاز هفته دفاع مقدس شش خانه محروم به همت بسیج سازندگی، حوزه های مقاومت سپاه و کمیته امداد به بهره برداری کامل خواهند رسید.

وی اظهار کرد: این خانه ها در زیربنای ۵۰ الی ۷۰ متر برای خانواده های نیازمند در حال ساخت هستند و نیروهای بسیجی و همچنین طبق برنامه ریزی های صورت گرفته با حضور نیروهای کادر بصورت نیروی کار در حال اجرا هستند.

تقی پور تاکید کرد: به امید خدا این خانه ها تا آغاز هفته دفاع مقدس به بهره برداری خواهند رسید.

کد مطلب 4060154

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