بهره برداری از ۶ خانه محروم در شهرستان هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه، معاون فرماندار، فرمانده سپاه، و جمعی دیگر از مسئولان ادارات و خبرنگاران از روند اجرائی عملیات ساخت خانه های محروم در روستاهای افشارجیق، حسن کندی و خورجستان که به همت بسیج سازندگی در حال ساخت است، بازدید کردند.

سرهنگ احمد تقی پور عصر امروز سه شنبه در حاشیه این بازدید گفت: تا آغاز هفته دفاع مقدس شش خانه محروم به همت بسیج سازندگی، حوزه های مقاومت سپاه و کمیته امداد به بهره برداری کامل خواهند رسید.

وی اظهار کرد: این خانه ها در زیربنای ۵۰ الی ۷۰ متر برای خانواده های نیازمند در حال ساخت هستند و نیروهای بسیجی و همچنین طبق برنامه ریزی های صورت گرفته با حضور نیروهای کادر بصورت نیروی کار در حال اجرا هستند.

تقی پور تاکید کرد: به امید خدا این خانه ها تا آغاز هفته دفاع مقدس به بهره برداری خواهند رسید.