نماینده همه شهروندان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه شروع به کار شورای شهر و شهردار جدید تهران، یک عضو شورای شهر با اسقف ارامنه شهر تهران دیدار و گفتگو کرد. در این نشست محمد جواد حق شناس بر اهمیت حرکت به سمت نهادینه شدن پارلمان های شهری، بر تحقق مطالبات شهروندان ارامنه و تسهیل مسائل آنها تاکید کرد.

اسقف ارامنه ایران در این نشست با تاکید بر لزوم ارتباط شهردار منتخب با مردم و استمرار برنامه های راهبردی برای پیشبرد هرچه بهتر همکاری و همراهی شهردار و مردم تصریح کرد: روش های دقیق و مثمر ثمری برای انتخاب شهردار به کار برده شده است.

سبو سرکسیان افزود: ظاهر شهر که شامل پاکیزگی و جلوه های فرهنگی شهر می‌شود نشان دهنده تمدن مردم آن شهر و کشور می‌شود.

وی در خصوص ویژگی های شهر پاک و زیبا گفت: سبزی سرزندگی همواره نماد زندگی و شادابی شهر و مردم و البته درایت شهردارآن منطقه است که در تهران خوشبختانه در این زمینه پیشرفت های خوبی حاصل شده است .

سرکسیان همچنین گفت: همواره در همه مجامع جهانی از پیشرفت های حاصل شده برای کشور در همه عرصه ها دفاع کرده ام و این دستاوردها را برجسته دانسته ام.

اسقف ارامنه تهران با تقدیر از از رویکرد سازمان میراث فرهنگی در خصوص حفظ میراث کلیساها ابراز امیدواری کرد شهرداری تهران و شهرداران مناطق در دوره جدید فعالیت خود اقدامات خوب و هدفمندی در راستای توجه به مراکز مذهبی ارامنه و حفظ کلیساها انجام دهند.

اسقف ارامنه با اشاره به افتتاح طرح های جدید در تهران گفت: هربار با افتتاح یک پل یا یک مکان جدید در تهران و البته شهرهای دیگر مواجه می‌شوم بیشتر به آینده ی بهتر تهران امیدوار می‌شوم.

در ادامه این نشست محمد جواد حق شناس از اعضای لیست امید و شورای پنجم تهران با ابراز خرسندی از حضور در این نشست با اشاره به بررسی ها و پیگیری های دقیق شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران و مراحل طی شده برای این منظور با تاکید بر توانمندی های مدیریتی نجفی در شهرداری تهران گفت: تمام اعضای شورای شهر تهران با معرفی گزینه های مورد نظر خود و جمع بندی برنامه های ارائه شده برای شهرداری نهایتا به انتخاب نهایی یعنی محمد علی نجفی رسیدند.

وی با تاکید بر لزوم انجام اصلاحات در امور شهری به وسیله شهردار آینده افزود: پنج برنامه برای اداره شهر مقرر شده است و با توجه به اینکه محمد علی نجفی سابقه خوبی در زمینه نظام شهری و نحوه مدیریت کلان از میان برنامه های مقرر شده دارد بی شک بهترین برنامه ها را با بهترین روش اجرا خواهد کرد.

حق شناس با بیان لزوم تعامل مناسب شهردار تهران با اسقف ارامنه ابراز امیدواری کرد: ارتباط بدنه مدیریت شهری و شهرداران مناطق با نمایندگان ارامنه حفظ شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نرخ مشارکت زنان در این دوره از شورای شهر به ۳۰درصد رسیده است و از بین ۲۱ نفر اعضای شورای شهر پنجم تهران ۶ نفر از آن‌ها زن هستند که نشان دهنده پیشرفت خوب و قابل ملاحظه در این زمینه است.

حق شناس با اشاره به درخواست اسقف اعظم ارامنه ایران جهت دیدار با شهردار تهران این رویداد را اقدامی مثبت جهت همدلی همه شهروندان دانست و گفت : این دیدار قطعا انجام خواهد شد چرا که اکنون با توجه به جمعیت حدود ٦٥ هزار نفری شهروندان ارامنه در تهران بی شک این همدلی و همراهی در راستای توجه به مسایل شهروندان ارمنی از اهمیت زیادی برخوردار است .



وی تاکید کرد: ما در شورای پنجم نمایندگان همه شهروندان هستیم و اقلیت ها و قومیت ها نیز به عنوان شهروندان همین شهر از حقوق لازم برخوردارند و امیدواریم در این شورا بتوانیم با مشارکت همه شهروندان به اداره شهر بپردازیم .

حق شناس تاکید کرد: رویکرد شورای پنجم نمایندگی همه شهروندان هست و ساختن شهری که مردمش سرزنده باشند و از رنج به دور باشند .

جواد حق شناس ادامه داد: متاسفانه یکی از ایراداتی که به شورای شهر وارد است تعداد کم افراد در شورا است. تهران حدود هشت میلیون جمعیت دارد که برای رسیدگی و ساماندهی به مسائل ومشکلات هشت میلیون نفر تعداد افراد شورا کم است و این ظلمی در حق مردم تهران است.

وی با اشاره به برنامه های اماده شده برای اداره شهر تهران از سوی کاندیداهای شهرداری گفت: با همدلی و انسجامی که میان اصلاح طلبان برای بهبود وضعیت اداره شهر وجود دارد برنامه های کاملی از سوی کاندیداها تدوین شده است و لذا اکنون دارای پنج برنامه خوب برای اداره شهر هستیم که از سوی کاندیداها در اختیار شهردار منتخب قرار گرفته و این نوید بخش اینده ای مطلوب هست

عضو شورای پنجم شهر تهران با بیان اینکه باید به سمت تشکیل پارلمان های شهری برویم، تصریح کرد: یکی از برنامه های من این است که تلاش کنم تا طرح شکل گیری پارلمان شهری به نتیجه برسد که یکی ازملزومات تحقق این امر این است که تعداد نمایندگان پارلمان بنابر جمعیت شهری محاسبه می شود و لذا باید با توجه به جمعیت حدود ٨ میلیونی تهران اعضای پارلمان افزایش یابد تا در پارلمان شهری همه اقلیت ها بتوانند نماینده ای داشته و سهم خودشان را در اداره شهر داشته باشند.

حق شناس در پایان با اشاره به برگزاری شورای کلیساهای اسیایی در سال ٢٠١٩ با ابراز خرسندی از این رویداد بزرگ از همراهی مدیریت شهری برای میزبانی این نشست استقبال و ابراز امیدواری کرد که این گام بتواند زمینه تعامل میان مدیریت شهری و جامعه ارامنه کشور را بیشتر کند.