راه اندازی ۷ پایگاه فرهنگی، اجتماعی در ۷ نقطه زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از تبلیغات اسلامی استان زنجان، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری اظهار داشت: آسیب های اجتماعی مسئله روز است که نباید از آن عبور کرد،بر اساس آموزه های دینی و معرفتی، زندگی پاک و سالم با مبناهای درست و معرفتی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی هم به دنبال زندگی افراد بر اساس آموزه های دینی و معرفتی بود،تصریح کرد: این نوع زندگی برگرفته از فرهنگ دینی و اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان خاطرنشان کرد: داشتن چنین جامعه ای نیازمند هزینه های بسیاری است که نظام اسلامی در دوران دفاع مقدس و عرصه های مختلف این هزینه ها را پرداخت کرده است.

صفی یاری ادامه داد: برنامه های کلان دشمنان در عرصه های مختلف تهدیداتی را در این بستر ایجاد کرده است.

وی با اشاره به ورود مقام معظم رهبری به موضوع آسیب های اجتماعی، ادامه داد: حل این مشکلات و مدیریت و اصلاح ساختار سبک زندگی از سوی ایشان مطرح شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود:نوع نگاه، تعابیر و مطالبات مقام معظم رهبری در این زمینه ویژه است که برای مسئولان، حاکمیت، دولت و مردم وظیفه انگیز می‌شود.

صفی یاری بیان داشت: اقدام به موقع می تواند از آسیب های جلوگیری کند که در این زمینه مقام معظم رهبری این موضوع را به زلزله تشبیه کرده اند.

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور اقدامات و اعتبارات مناسبی را در زمینه حل آسیب های اجتماعی انجام داده است، افزود: دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در زمینه مقاوم سازی اجتماعی مسئولیت هایی را برعهده گرفته اند که باید پاسخگو باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه موج آفرینی باید در خصوص آسیب های اجتماعی صورت گیرد،افزود: موج آفرینی، مطالبه گرایانه در این خصوص باید رسانه ها دنبال کنند.

صفی یاری ادامه داد: پنج اولویت در زمینه آسیب های اجتماعی مشخص شد که استان ها نیز اولویت های خود را در این زمینه باید اعلام می کردند.

وی با بیان اینکه اعتیاد، حاشیه نشینی، نقاط بحرانی شهری، فساد اخلاقی و طلاق به‌عنوان آسیب های اولویت دار ابلاغ شده است،افزود: ستاد اجتماعی در هر استانی شکل گرفته است که هم افزایی دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در قالب این ستاد انجام شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه در سال گذشته شورای اجتماعی استان تشکیل شده است،یادآور شد: در بدنه شهرستان ها نیز مطالعات فراگیر آغاز شد و نقاط حادثه خیز در همه شهرهای استان شناسایی شد.

صفی یاری بیان داشت: از ابتدای سال جاری عملیات در هفت نقطه شهر زنجان آغاز شد و تمرکز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی با محورهای تعریف شده در هفت نقطه اسلام آباد،بی سیم،سایان، خان دره، کوی فاطمی، کوی شهدا و کوی چمران انجام شد.

وی با بیان اینکه در هر منطقه یک پایگاه فرهنگی و اجتماعی راه اندازی شده است، افزود: پایگاه های هفتگانه روحانی محور هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: پیشگیری از ناهنجاری ها، کاهش آسیب های اجتماعی، ارتقای امنیت اخلاقی، ایجاد همبستگی دینی،تقویت احترام به قانون و ترویج فرهنگ قانون گرایی، اهتمام در ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی و پوشش حداکثری تبلیغات دینی از اهداف مهم اجرای این طرح محسوب می‌شود.

صفی یاری بیان داشت: در این مناطق در پنج حوزه فقر فرهنگی و معنوی،اعتیاد،فساد اخلاقی،فروپاشی خانواده، خشونت، قانونگریزی مورد توجه است.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری ۲۱ برنامه در این هفت نقطه، در قالب ۸۷۳ فعالیت اجرایی می‌شود،افزود: راه اندازی بوستان های معرفت جزو نخستین برنامه ها در این نقاط است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: تعظیم شعائر دینی،تغذیه فکری و محتوایی مستمر،طرح شکوفه های قرآنی،راه اندازی و حمایت از خانه های قرآنی،جشنواره ها و مسابقات فرهنگی و قرآنی و توانمند سازی اقشار مختلف از دیگربرنامه های این طرح محسوب می‌شود.

صفی یاری از اجرای طرح پیوندهای عاطفی خبر داد و گفت: اعزام نخبگان و اعزام عمومی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

وی ساماندهی تشکل های دینی و معرفتی در ۶۸ تشکل از دیگر برنامه ها است، افزود: حمایت از مشاوره های دینی،برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و اجتماعی، آشنایی با اعتیاد و پایگاه های سبک زندگی اسلامی در این مناطق پیش بینی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان برای اجرای این طرح در شهر زنجان، بیان داشت: تا کنون ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.