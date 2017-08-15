لزوم اجرای هرچه سریعتر راه آهن مشهد به نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم الاعرجی در دیدار با استاندار خراسان رضوی در مشهد اظهارکرد: دولت عراق توسعه روابط همه جانبه با ایران را به صورت جدی پیگیری می کند و در همه زمینه ها ظرفیت توسعه روابط بین ۲ کشور وجود دارد.

وی افزود: هر سال میلیونها زائر به خصوص در ایام اربعین حسینی از ایران به عراق سفر می کنند و بغداد نیز برنامه ریزیهای ویژه ای برای تامین امنیت و انضباط زائران انجام می دهد.

الاعرجی گفت: دولت عراق همچنین تلاش می کند یک شرکت حج و زیارت منسجم را به ثبت برساند تا سفر زائران عراقی به ایران ساماندهی بهتری یابد ولی به دلیل علاقه مندی مردم عراق به سفرهای انفرادی در این خصوص مشکلات زیادی وجود دارد.

وزیرکشور عراق ادامه داد: تلاش می کنیم برای تسهیل رفت و آمد زائران خطوط مترو، بزرگراه و حمل نقل مناسب ایجاد کنیم لذا بعد از بازگشت به عراق موضوع خط راه آهن مشهد - نجف را که مورد تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد پیگیری می کنیم. در آینده نه چندان دور خط راه آهن مشهد- نجف نقش موثری در رفت و آمد زائران ۲ کشور ایفا خواهد کرد.

الاعرجی بیان کرد: سفر به خراسان رضوی ارزشمند است و می تواند دستاوردهای زیادی در توسعه روابط ایران و عراق در پی داشته باشد.