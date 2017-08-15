پیش بینی جذب ۶۶ شرکت دانش بنیان در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مختاری در جلسه شورای اشتغال خوزستان اظهار کرد: پارک علم و فناوری سازمانی که با هدف ایجاد ثروت بر مبنای نوآوری، توسعه و فناوری در جامعه تشکیل شده است.

وی افزود: حدود سه هزار و ۲۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد این شرکت ها در استان های اصفهان و تهران فعال هستند. خوزستان با ۸۰ شرکت در رتبه هشت کشور قرار دارد.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان عنوان کرد: بیش از ۶۰ درصد بودجه حوزه کاری پارک علم و فناوری در تهران متمرکز شده است.

مختاری گفت: ایجاد اشتغال از طریق شرکت ها و واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد تاوش از برنامه های این سازمان است.

وی بیان کرد: مراکز رشد تاوش خوزستان در دانشگاه نفت خرمشهر، مرکز تحقیقاتی صفی آباد در دزفول، مرکز تحقیقاتی اهواز، دانشگاه های رامین، بهبهان، باغملک و مسجدسلیمان هستند.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان ادامه داد: اشتغالی که تا سال ۹۵ در پارک علم و فناوری خوزستان و مراکز رشد تاوش ایجاد شده برای یک هزار و ۱۸۵ نفر است که ۶۷۳ نفر تمام وقت و ۵۱۲ نفر نیمه وقت مشغول کار به هستند.

مختاری تصریح کرد: پیش بینی سازمان برای سال ۹۶ جذب ۶۶ شرکت دانش بنیان است که این تعداد، ۳۹۵ شغل با توجه به استانداردهای تعریف شده در پی خواهند داشت.

وی گفت: منابع این اشتغالزایی حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی پارک علم و فناوری با کارمزد زیر چهار درصد است که علاوه بر آن تسهیلاتی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی با سود چهار درصد است.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان اظهار کرد: از سال ۹۴ با تأسیس این صندوق، ۳۳ شرکت دانش بنیان استان خوزستان توانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند و تا دی ماه ۹۵ مبلغ ۱۶ میلیارد تومان توسط شرکت های استان جذب شده است.

مختاری ادامه داد: محدودیتی برای بهره مندی از این صندوق نداریم و باید شرکت ها را آموزش دهیم تا از سایر منابع خارج استان استفاده کنند. در بحث مشاغل خانگی بحث کسب و کار بانوان مطرح مد نظر است.

وی بیان کرد: راه اندازی مرکز توسعه فناوری و نوآوری روستایی در سال جدید نیز از برنامه های سازمان پارک علم و فناوری استان است. معتقد هستیم شرکت های دانش بنیان می توانند اشتغال خوب و پایدار با در نظر گرفتن ظرفیت های دیده نشده استان را ایجاد کنند.