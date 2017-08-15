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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان خبر داد:

پیش بینی جذب ۶۶ شرکت دانش بنیان در سال ۹۶

پیش بینی جذب ۶۶ شرکت دانش بنیان در سال ۹۶

اهواز - رئیس پارک علم و فناوری خوزستان گفت: پیش بینی سازمان برای سال ۹۶ جذب ۶۶ شرکت دانش بنیان است که این تعداد، ۳۹۵ شغل با توجه به استانداردهای تعریف شده در پی خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مختاری در جلسه شورای اشتغال خوزستان اظهار کرد: پارک علم و فناوری سازمانی که با هدف ایجاد ثروت بر مبنای نوآوری، توسعه و فناوری در جامعه تشکیل شده است.

وی افزود: حدود سه هزار و ۲۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد این شرکت ها در استان های اصفهان و تهران فعال هستند. خوزستان با ۸۰ شرکت در رتبه هشت کشور قرار دارد.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان عنوان کرد: بیش از ۶۰ درصد بودجه حوزه کاری پارک علم و فناوری در تهران متمرکز شده است.

مختاری گفت: ایجاد اشتغال از طریق شرکت ها و واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد تاوش از برنامه های این سازمان است.

وی بیان کرد: مراکز رشد تاوش خوزستان در دانشگاه نفت خرمشهر، مرکز تحقیقاتی صفی آباد در دزفول، مرکز تحقیقاتی اهواز، دانشگاه های رامین، بهبهان، باغملک و مسجدسلیمان هستند.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان ادامه داد: اشتغالی که تا سال ۹۵ در پارک علم و فناوری خوزستان و مراکز رشد تاوش ایجاد شده برای یک هزار و ۱۸۵ نفر است که ۶۷۳ نفر تمام وقت و ۵۱۲ نفر نیمه وقت مشغول کار به هستند.

مختاری تصریح کرد: پیش بینی سازمان برای سال ۹۶ جذب ۶۶ شرکت دانش بنیان است که این تعداد، ۳۹۵ شغل با توجه به استانداردهای تعریف شده در پی خواهند داشت.

وی گفت: منابع این اشتغالزایی حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی پارک علم و فناوری با کارمزد زیر چهار درصد است که علاوه بر آن تسهیلاتی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی با سود چهار درصد است.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان اظهار کرد: از سال ۹۴ با تأسیس این صندوق، ۳۳ شرکت دانش بنیان استان خوزستان توانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند و تا دی ماه ۹۵ مبلغ ۱۶ میلیارد تومان توسط شرکت های استان جذب شده است.

مختاری ادامه داد: محدودیتی برای بهره مندی از این صندوق نداریم و باید شرکت ها را آموزش دهیم تا از سایر منابع خارج استان استفاده کنند. در بحث مشاغل خانگی بحث کسب و کار بانوان مطرح مد نظر است.

وی بیان کرد: راه اندازی مرکز توسعه فناوری و نوآوری روستایی در سال جدید نیز از برنامه های سازمان پارک علم و فناوری استان است. معتقد هستیم شرکت های دانش بنیان می توانند اشتغال خوب و پایدار با در نظر گرفتن ظرفیت های دیده نشده استان را ایجاد کنند.

کد مطلب 4060176

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