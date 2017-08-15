به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی روز سه شنبه در نشست شواری اداری شهرستان ساوه اظهار داشت: طی سال گذشته هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به یک هزار و ۶۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ در استان مرکزی پرداخت شده است.

استاندار مرکزی افزود: همچنین استان مرکزی در سال جاری ۳۱۱میلیون دلار صادرات و ۱۱۵میلیون دلار واردات داشته که ارزیابی این ارقام نشانگر پویایی اقتصاد استان بوده و رشد اقتصادی این استان هم اکنون از متوسط کشور بالاتر است.

وی بیان کرد: استان مرکزی با نرخ ۷.۳درصد پایین ترین نرخ بیکاری کشور را دارا است اما همچنان تعداد زیادی از جوانان بومی این استان در شهرهای مختلف به ویژه اراک بیکار هستند که باید برای حل این مشکل چاره اندیش شود.

زمانی قمی خاطرنشان ساخت: طی سال های ۹۴ و ۹۵، بیش از ۵۵۰میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی به ثبت رسیده و سرمایه گذاری ۶۶۰ میلیون دلاری شرکت رنوی فرانسه در ساوه نیز در دست پیگیری است.

استاندار مرکزی ادامه داد: شرایط اقتصادی استان مرکزی نشان می دهد که مسیر حرکت به درستی ترسیم شده و با تلاش و انسجام و استفاده از ظرفیت نیروی جوان و تحصیل کرده می توان بر بسیاری از مشکلات غلبه کرد.

وی عنوان کرد: اشتغال، رونق تولید و رشد اقتصاد، امروز از اصلی‌ترین موضوعات کشور است و در این رابطه باید با تکیه بر ظرفیت های داخلی کشور و بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد، اقتصاد مقاومتی را محقق سازیم.

زمانی قمی اضافه کرد: وظیفه مسئولان دستگاه های اجرایی، مساله شناسی و راهبری صحیح مشکلات تا زمان رفع موانع است و در این مسیر باید از ظرفیت های مردمی نیز بهره گرفته شود.