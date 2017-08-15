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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۵۳

گفتگوی تلفنی لاوروف و همتای چینی درمورد کره شمالی

گفتگوی تلفنی لاوروف و همتای چینی درمورد کره شمالی

وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای چینی خود اعلام کرد که مسئله کره شمالی باید به صورت دیپلماتیک حل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی لاوروف» در گفتگوی تلفنی با «وانگ ئی» وزیر امورخارجه چین اظهار داشت که اگر مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی انجام شود تنشها در شبه جزیره کره افزایش خواهد یافت.

لاوروف گفت: روسیه آماده است تا همکاری های خود را با چین در راستای عادی سازی اوضاع در شبه جزیره کره، تقویت کند.

وی افزود که راه حل نظامی برای مسئله کره شمالی غیر قابل قبول است و باید از طریق دیپلماتیک این مسئله حل شود.

وانگ ئی نیز در این گفتگوی تلفنی گفت: آمریکا و کره شمالی باید دست از فته انگیزی و اقدامات تحریک آمیز دست بردارند تا اوضاع این منطقه، درست شود. 

کد مطلب 4060216

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