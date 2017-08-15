یک پزشک زن انگلیسی عهده دار «دیوان الصحة» داعش در الحویجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع امنیتی در استان کرکوک اعلام کرد: داعش یک طبیب زن انگلیسی را به عنوان مسئول آنچه دیوان الصحة این گروهک نامیده می شود، در الحویجه قرار داده است.

این منبع بیان کرد: داعش یکی از پزشکان زن انگلیسی که سودانی الاصل است و دو سال قبل از طریق سوریه وارد نینوا در عراق شده است به عنوان مسئول آنچه دیوان الصحة موسوم است قرار داده است و این پس از کشته شدن وزیر بهداشت داعش در جریان حمله هوایی به الحویجه است.

منبع عراقی اعلام کرد: این پزشک یکی از ۸ پزشکی است که از لندن برای ملحق شدن به داعش فرار کرده اند. داعش مسئولیت کامل اداره دیوان الصحة خود را در الحویجه به این زن انگلیس داده است تا اولین زنی باشد که این سمت را در داعش داشته باشد.

شایان ذکر است که الحویجه و نواحی الرشاد، الزاب، الریاض و العباسی در جنوب غرب کرکوک از سال ۲۰۱۴ تاکنون تحت اشغال داعش است.