آماده سازی مرز خسروی برای اربعین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نفیسی پیش از ظهر امروز سه شنبه دومین جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین حسینی در پایانه مسافری شلمچه ،اظهار کرد: در جریان سفر هفته گذشته سفیر ایران به عراق موضوع استفاده از مرز خسروی به عنوان چهارمین مرز برای گذر اتباع خارجه در اربعین امسال مطرح شد اما هنوز هماهنگی های لازم با طرف عراقی انجام نشده است با این حال مرز خسروری در حال آماده سازی برای اربعین است.



وی افزود: انجام برخی اقدامات از جمله استقرار گیت های گذر و احداث سرویس های بهداشتی در حال انجام است و پیش بینی می شود در صورت موافقت طرف عراقی با موضوع مرز خسروی، امسال در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر نیز از این مرز عازم عتبات شوند.



مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده در ادامه افزایش شمار زائران در اربعین به میزان ۲۵ درصد را پیش بینی کرد و از دو مرز شلمچه و چذابه به عنوان مرزهای مهم در این موسم یاد کرد.



وی به موضوع توسعه پایانه قدیم شلمچه برای گذر اتبااع خارجه نیز اشاره کرد و گفت: باید برای استفاده از پایانه قدیم طرح جامع نوشته شود البته تصمیم گرفته شده اسن که آن محل تغییر و درآن گیت ها موقت پیش بینی شود اما به دلیل نبود مدیریت واحد در پایانه ها این امر اجرایی نشد.



وی ادامه داد: با توجه به با باقی ماندن مدت زمانی در حدود دو ماه تا آغاز موسوم اربعین اجرای کردن این امر تا اربعین امسال شدنی نیست اما در مدت زمانی پنج ماهه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قادر خواهد بود این اقدام را طبق طرح پیش بین شده به انجام برساند.



مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای همچنین به موضوع پارک خودروها در شلمچه در اربعین گذشته اشاره کرد و گفت: امسال باید از ۱۵مهر با استقرار نیروی های پلیس و هشدار دادن، از پارک خوردو در محل هایی به جز پارکینگ های پیش بینی شده خودداری کرد تا امسال نیز شاهد نابسامانی های سال گذشته در شلمچه نبود.