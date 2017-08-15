حفظ کرامت انسانی سرلوحه جوانان هلال احمر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین معزی عصر سه شنبه درجمع دبیران کانون های دانش آموزی هلال احمر اظهار کرد: امیدوارم شما جوانان شرکت کننده در این اردوی دوستی قدر جوانی خود را بدانید چرا که پیامبر اکرم (ص) هم به یکی از یاران خود می فرماید پنج چیز را قبل از اینکه از دست دهید غنیمت بشمارید و یکی از آن ها جوانی است.

وی افزود: جوانی دنیایی از انرژی است و اگر کسی بخواهد بندگی خدا را به جا آورد و به خلق خدا خدمت کند بهترین زمانش دوران جوانی است.

حجت الاسلام معزی افزود: قدرت خداوند هنگامی که در کنار یکدیگر قرار گرفته ایم بروز پیدا می کند و توانایی هایمان آشکار می شود.

وی با بیان اینکه هلال احمر به جوانانش افتخار می کند، اظهار کرد: یک میلیون جوان از رده غنچه تا ۲۹ سال در هلال احمر خدمت می کنند و می توان گفت این یک میلیون جوان دنیایی از انرژی و نشاط هستند.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خطاب به نوجوانان حاضر در اردوی دوستی اظهار کرد: تلاش کنید رابطه خود را با خدا تقویت کنید و از تمام استعداد خود بهره ببرید.

وی تصریح کرد: دانش های انسانی و هنری در دنیای امروز ارزشمند هستند و شما دانش آموزان باید از تمام ظرفیت خود برای بروز استعدادهایتان استفاده کنید.

حجت الاسلام معزی تاکید کرد: تلاش کنید تمام بشریت را دوست داشته باشید و به انسان ها نگاه با کرامت داشته باشید.

وی افزود: شما به عنوان عضوی از هلال احمر باید رنج تان رنج بشریت و رنج خانواده هایی باشد که عزیزان خود را بر اثر جنایات داعش از دست داده اند.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر ادامه داد: بشر دوستی، حفظ کرامت بشری، انسانیت و ... را جزو اهداف خود قرار دهید و فرصت ها را غنیمت بشمارید چرا که به گفته امیرالمومنین فرصت ها همچون ابر در گذرند.