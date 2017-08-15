برگزاری اجلاس امنیتی وزرای گروه جی ۷ در پاییز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، وزیر کشور ایتالیا از برگزاری اجلاس مشترک وزرای کشور گروه جی ۷ در خصوص مسائل امنیتی در پاییز امسال خبر داد.

بر اساس این گزارش، «مارکو مینیتی» با اعلام این خبر گفت که این اجلاس بنا به درخواست کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، انگلیس و ژاپن انجام شده است.

وزیر کشور ایتالیا همچنین در ادامه سخنان خود تاکید کرد که با وجود بالا بودن خطر انجام حمله تروریستی در ایتالیا اما نشانه ای از وقوع خطر و تهدید قریب الوقوع علیه این کشور به چشم نمی خورد.

وی گفت که کشورش از آغاز سال ۲۰۱۵ تاکنون اقدام به اخراج ۱۹۹ خارجی کرده که به گفته وی نشانه هایی از امکان ایجاد تهدید بالقوه علیه ایتالیا در آنها به چشم می خورد اما هنوز خطر آنها به مرحله امکان انجام حمله تروریستی نرسیده بود.

وزیر کشور ایتالیا تاکید کرد که اجلاس امنیتی وزرای کشور کشورهای عضو جی ۷، به احتمال زیاد در ماه اکتبر انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است ایتالیا ریاست دوره ای کشورهای عضو جی ۷ را در اختیار دارد.