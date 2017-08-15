برکناری سخنگوی وزارت دفاع عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، در بیانیه صادره از سوی فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق آمده است که «عرفان الحیالی» وزیر دفاع این کشور دستور برکناری «محمد الخضری» سخنگوی وزارت دفاع را به دلیل اعلام آغاز عملیات بازپس گیری شهر تلعفر در شمال عراق از دست داعش صادر کرد.

بعد از اعلام آغاز عملیات مذکور «یحیی رسول» سخنگوی عملیات مشترک علیه داعش تاکید کرد که این عملیات هنوز آغاز نشده و نیروها منتظر دستورات فرمانده کل برای اعلام ساعت صفر هستند. نیروها در حال آماده سازی تجهیزات نظامی هستند. زمان دقیق آغاز این عملیات تنها از طرف نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین می شود.

سخنگوی وزارت دفاع عراق، امروز- سه‌شنبه- در گفت‌وگو با شبکه خبری راشاتودی اعلام کرد: نیروی هوایی عراق با اجرای حملات هوایی علیه استحکامات داعش، نبرد آزادسازی شهر تلعفر را آغاز کرد.

الخضری گفت: نیروهای مشترک عراقی منتظر هستند تا حملات هوایی به مواضع داعش تکمیل شود و پس از آن حمله زمینی را آغاز کنند.