بازدارندگی از اهداف مهم پدافند غیر عامل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، مهدی زندیه وکیلی در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره کل پدافند غیرعامل سمنان بازدارندگی و مصون سازی کشور را از اهداف دفاع و پدافند برشمرد و تاکید کرد: امروز توان بالای موشکی ایران اسلامی یک نوع بازدارندگی برای ما محسوب می شود همان گونه که کشور در توسعه و پیشرفت توان نظامی و جنگ افزارهایی به ویژه در حوزه موشکی به سطحی از اقتدار و بازدارندگی رسیده که دشمن جرات تعرض و تجاوز به ایران را ندارد، در حوزه پدافند غیرعامل نیز همان اتفاقات رخ دهد تا در صورتی که کشور مورد تعرض قرار گرفت هزینه های دشمن برای تخریب همه تاسیسات و زیرساخت چنان افزایش یابد که عملا غیرممکن شده و کشور در خدمات رسانی دچار مشکل نشود.

وی اجرایی کردن الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در استان سمنان را بسیار مهم و ضروری دانست و تاکید داشت: پدافند غیرعامل مجموعه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه است که تاسیسات و زیرساخت های کشور را در برابر تهدیدات و آسیب های احتمالی مصون می سازد.

معاون استاندار سمنان، گفت: حوزه معاونت امور عمرانی استانداری با درک اهمیت موضوع و در راستای قوانین و ضوابط ابلاغی از مدت ها قبل سعی کرده تمامی طرح ها و پروژه های بزرگ را با ضوابط و الزامات پدافند غیرعامل طراحی و اجرایی کند.

زندیه وکیلی با باین اینکه استان سمنان موقعیتی مهم در اجرای طرح های پدافند غیرعامل دارد، افزود: اجرای کامل پدافند غیرعامل وابسته به تمام حوزه ها است و وحدت و انسجام درونی، آموزش و فرهنگ سازی و رعایت الزامات اجرایی مجموعه عواملی است که به شکل گیری یک سیستم کامل پدافند غیرعامل می انجامد.

وی وحدت و بازدارندگی را در کاهش آسیب پذیری به زیرساخت ها و مراکز مهم از اصول دانست و بیان داشت: مجهز بودن به دیزل ژنراتور و ایجاد استقرار نیروگاه های کوچک از عوامل بازدارنده حملات و موجب افزایش توان دفاعی کشور می شود که ما همواره بر داشتن پیوست پدافند غیرعامل در امور زیربنایی و عمرانی و ساخت و ساز تاکید داریم.

زندیه وکیلی با اشاره به بعضی از طرح ها و اقدامات مانند احداث نیروگاه های تولید برق خورشیدی، تولید برق از آب سدهای موجود در استان افزود: همه این طرح ها و پروژه ها با رویکرد پدافند غیرعامل طراحی شده و حوزه معاونت عمرانی برنامه ریزی کرده نواقص و آسیب پذیری های موجود در طرح و پروژه های قبلی را نیز شناسای و برطرف کند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان نیز در این نشست رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در همه حوزه ها به خصوص حوزه عمرانی در مجموعه استانداری را مهم دانست و گفت: روز ملی مقاومت پیشگیری از آسیب می تواند فرصتی برای ورود به حوزه های زیر ساختی و شهری باشد که استانداری باید به دستگاه های اجرایی و حوزه ساخت و ساز و شهرداری ها تاکید کند که مقررات و دستورالعمل های پدافند غیرعامل را مورد توجه و رعایت کنند.

ایرج کارخایی رعایت اصول زیربنایی و زیرساختی در توسعه شهری را مورد توجه قرار داد و افزود: عدم رعایت این اصول باعث تهدید جدی است که باید در اولویت بندی مراکز مهم و ساختمان ها مورد توجه قرار گیرد همچنین استمرار خدمات رسانی به مردم و دستگاه ها در زمان های بحران و خطر از اهداف پدافند غیرعامل محسوب می شود که در طرح جامع پدافند غیرعامل پیش بینی شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان بیان کرد: تهدیدات زیستی که از عوامل پرخطر استان است باید مورد توجه قرار گیرد همچنین می بایست دقت لازم برای حفظ منابع آب و امکانات استان با توجه به کمبود شدید آب اتخاذ شود.