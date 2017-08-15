به گزارش خبرنگار مهر، ابولقاسم محمدی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای حفظ و حراست از اراضی ملی و مقابله با افراد سودجو اقدامات گسترده‌ای در سطح شهرستان دشتستان صورت گرفته است.

وی یکی از اولویت‌های مهم در این شهرستان را حفاظت از اراضی ملی دانست و خاطرنشان کرد: باید همه دستگاه‌ها در ارتباط با حفاظت از این اراضی با مجموعه منابع طبیعی همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتستان ادامه داد: در همین راستا طی چهار ماه نخست امسال بیش از ۹۹ هکتار معادل ۹۹۲ هزار متر مربع در سطح شهرستان دشتستان از دست زمین‌خواران خارج شده است.

وی ارزش این زمین‌ها را بیش از ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این میزان اراضی ملی در قالب ۱۵ پرونده حقوقی در مراجع قضایی پیگیری و به نتیجه رسیده است.

محمدی با اشاره به اینکه هم اکنون حفاظت از اراضی ملی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، بیان کرد: قانون به صراحت هر گونه تجاوز و دخل و تصرف در اراضی ملی را جرم دانسته است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتستان تصریح کرد: در صورت هر گونه تخلفی، یگان این اداره به طور جد به موضوع ورود پیدا می‌کند.