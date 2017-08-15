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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۵۴

از سوی گمرک؛

ممنوعیت واردات انواع گندم ابلاغ شد

ممنوعیت واردات انواع گندم ابلاغ شد

گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای، ممنوعیت واردات انواع گندم را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک ایران، با ابلاغ بخشنامه‌ای ممنوعیت واردات انواع گندم را ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه های گمرکات اجرایی
با سلام و احترام،

به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰/۴۱۲۳ مورخ ۲۵/۲/۹۶ وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات گندم دوروم به کد تعرفه ۱۰۰۱۱۹۹۰ ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید علاوه بر در نظر گرفتن ممنوعیت واردات انواع گندم به تعرفه های ۱۰۰۱۹۹۰۰ و ۱۰۰۱۱۹۱۰ مراتب را جهت اقدام با رعایت کلیه مقررات به نحو مقتضی ابلاغ نمایند. 

علی معقولی 

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

کد مطلب 4060323

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