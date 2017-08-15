ممنوعیت واردات انواع گندم ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک ایران، با ابلاغ بخشنامه‌ای ممنوعیت واردات انواع گندم را ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه های گمرکات اجرایی

با سلام و احترام،

به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰/۴۱۲۳ مورخ ۲۵/۲/۹۶ وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات گندم دوروم به کد تعرفه ۱۰۰۱۱۹۹۰ ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید علاوه بر در نظر گرفتن ممنوعیت واردات انواع گندم به تعرفه های ۱۰۰۱۹۹۰۰ و ۱۰۰۱۱۹۱۰ مراتب را جهت اقدام با رعایت کلیه مقررات به نحو مقتضی ابلاغ نمایند.

علی معقولی

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه