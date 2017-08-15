خط ریلی ۲۷۲کیلومتری اراک به کرمانشاه بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین کوکنار روز سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه در اراک اظهار داشت: اداره کل راه آهن اراک در مرکز کشور قرار دارد و از همه جهات شرق، غرب، شمال و جنوب از دسترسی خوبی برخوردار است.

وی ادامه داد: اخیرا مقرر شده که برای اتصال منطقه مرکزی به غرب کشور خطی از اراک تا کرمانشاه به طول ۲۷۲ کیلومتر احداث شود که در چند ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه آهن اراک تصریح کرد: اداره کل راه آهن در چهار استان با حوزه استحفاظی به مسافت ۴۰۰ کیلومتر واقع شده که این مسافت با اضافه شدن ملایر به آن به ۵۷۵ کیلومتر افزایش خواهد یافت.

کوکنار خاطرنشان ساخت: همچنین اقداماتی در زمینه کاهش خطرات جلوگیری از سوانح در این حوزه انجام شده که شامل احداث سه زیرگذر در کیلومتر ۳۲۲ تا ۳۲۵ محور اراک-سمنگان جهت سهولت رفت و آمد مردم، ۱۲ کیلومتر حصار کشی برای حریم های رفت و آمد قطار، اطلاع رسانی و نصب تابلو برای آگاهی عموم است.

وی ادامه داد: خوشبختانه این تعابیر اندیشیده شده پاسخ دادند و در سال جاری تا کنون هیچ سانحه و تصادفی در این زمینه وجود نداشته است.

مدیرکل راه آهن اراک بیان داشت: یکی دیگر از کارهایی که توانستیم در انجام آن موفق عمل کنیم افزایش طول ایستگاه ها از ۴۰۰ متر به ۱۰۰۰ متر بود که این مسئله کمک شایانی به بالا بردن بهره وری در راه آهن می کند و می توانیم از قطارهایی را که متراژ بالایی دارند نیز استفاده کنیم.

کوکنار گفت: همچنین از ابتدای امسال چند زیرگذر در دست احداث در شهرستان های شازند و اراک وجود دارد و با احداث خط راه آهن کرمانشاه در غرب راه آهن اراک به همه نقاط ایران دسترسی خواهد داشت.

وی افزود: از سمت شرق نیز خط آهنی از سمت خمین در حال احداث است که پروژه ای سراسری و ملی است که پس از اجرایی شدن آن به خمین، گلپایگان و اصفهان متصل خواهیم شد.

مدیرکل راه آهن اراک تشریح کرد: قرارداد جدیدی میان راه آهن کشور ایران و ایتالیا در بحث احداث قطار سریع السیر منعقد شده که طی چهار سال آینده به بهره برداری می رسد.

کوکنار اظهار داشت: سرعت این قطار حداقل ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت است که مسیر این خط از ساوه به محمدیه با یک انشعاب به طول ۱۰۰ کیلومتر به اراک متصل خواهد شد و همچنین مسیر قم به تهران آن نیز در دست احداث است که با انجام این طرح مسیر مسافرت از اراک به تهران به ۷۵ دقیقه تقلیل خواهد یافت.

وی ادامه داد: از دیگر طرح های بزرگ می توان به طرح دو خطه اراک به قم و دو طرح احداث خطوط جدید ریلی به شهرهای مهاجران و امیرکبیر اشاره کرد که ۲۵ کیلومتر از خط موجود به شهر مهاجران قابل استفاده است.

مدیرکل راه آهن اراک تصریح کرد: با توجه به قدمت زیاد اداره کل راه آهن اراک که ۷۵ سال است، تمامی خطوط آن نوسازی شده و سرعت از ۵۵ کیلومتر در بعضی مناطق با شرایط مناسب به ۱۲۰ کیلومتر افزایش یافته و در دستور کار داریم این مقدار را تا ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت هم افزایش دهیم.

کوکنار خاطرنشان ساخت: در سال گذشته ۴۲ میلیون تن بار از راه آهن اراک حمل شده و در سال جاری نیز در نظر داریم این مقدار به ۶۲ میلیون تن برسد و افزایش حمل بار را داشته باشیم.