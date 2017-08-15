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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۵۵

بازدید هیئت اقتصادی مازندران از مجموعه افتخارات جنگی روسیه

بازدید هیئت اقتصادی مازندران از مجموعه افتخارات جنگی روسیه

ولگاگراد - معاون امور اقتصادی استانداری مازندران در بازدید از سالن افتخارات جنگی به قربانیان و جان باختگان حادثه جنگ جهانی دوم در ولگاگراد روسیه ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حسن خیریان پور عصر سه شنبه در بازدید از جاذبه های تاریخی و فرهنگی ولگاگراد با حضور در مکان تاریخی مام وطن و سالن افتخارات جنگلی با قربانیان این حادثه ادای احترام کرد.

در این مراسم که جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی مازندران و بخش خصوصی در قالب شرکت در اولین نمایشگاه اختصاصی ایران در ولگاگراد حضور داشتند، مسئولان مازندران با جان باختگان جنگ جهانی دوم ادای احترام کردند.

در این مراسم که معاون استاندار ولگاگراد نیز حضور داشت، حسن خیریان پور پس از ادای احترام به کشته شدگان گمنام در سالن مقبره مام وطن دفتر یادبود این حادثه تاریخی را نیز امضاء کرد.

حسن خیریا پور در گفتگو با خبرنگار مهریکی از زمینه ها و اشتراکات مازندران و ولگاگراد را مباحث فرهنگی و تاریخی بیان کرد و گفت: مازندران نیز از قابلیت های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و صنایع دستی برخوردار است ولی عمده مواردی که در نمایشگاه اختصاصی توانمندی های ایران مدنظر قرار گرفته، مباحث اقتصادی است.

وی افزود: مازندران محصولات تولیدی مانند مرکبات، آبزیان، مرغ و شیلاتی دارد که مورد توجه استان ولگاگراد قرار گرفته است.

هیئت اقتصادی و تولیدی مازندران صبح سه شنبه برای شرکت در نمایشگاه اختصاصی توانمندی های اقتصادی ایران به مرکز مازندران به ولگاگراد روسیه سفر کرده است.

کد مطلب 4060344

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