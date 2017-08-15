مشکلات صادرات به اقلیم کردستان عراق با مذاکره قابل حل است

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مریوان که درسالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: کردستان در روند توسعه رو به رشدی قرار گرفته است.

وی از برگزاری همایش مدیران ستادی استاندارد در کردستان خبر داد و عنوان کرد: یکی از دلایلی که کردستان را به عنوان میزبان این همایش انتخاب کردیم توجه به مناطق مرزی و توجیه اقتصادی و امنیت مرز های کشور در این اوضاع نا امنی در منطقه است.

وی افزود: مسائل و مشکلات موجود بسیار حاد نیست و در تعامل بین دستگاه ها حل می شد.

پیروز بخت گفت: سازمان استاندارد به عنوان یک سازمان دولتی شامل چابک و کوچک سازی نمی شود و روز به روز در حال افزایش و توسعه است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه ۱۳ قانون جدید به قوانین استاندارد گذشته اضافه شده است، بیان کرد: برخی از مشکلات موجود در برنامه های آینده سازمان رفع خواهد شد.

پیروز بخت با بیان اینکه خواسته های کلان کشور در بحث صادرات و واردات مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: صادرات به عراق پیچیدگی های خاص خود را دارد و عضو نبودن اقلیم کردستان عراق در کنواسیون های بین المللی و سنتی عمل کردن از عدیده این مشکلات است.

وی گفت: استاندارد های ایران بالاتر از خواسته های استاندارد عراق است و در دوره های مختلف خواسته های طرف مقابل مورد بررسی قرار گرفته و در تلاش برای رفع آنها بوده ایم.

رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: صادرات به اقلیم کردستان عراق از کردستان ایران دارای مشکلات پیچیده تری است که با مذاکرات مرزی می توان این مشکلات را رفع کرد.

وی افزود: اگر هماهنگی درون استانی میان دستگاه ها بوجود آید در تجارت با کشور های مختلف به مشکل بر نخواهیم خورد.

به گفته وی، رفع مشکلات میان سازمان ها به رونق اقتصادی و رفع مشکلات صادرات می انجامد.