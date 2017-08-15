پوتین کشته شدن صدها نفر از مردم سیرالئون را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ارسال تلگرافی به «ارنست بای کروما »همتای سیرالئونی خود، کشته شدن شهروندان این کشور بر اثر حادثه سیل روز گذشته را تسلیت گفت.

در نامه تسلیت پوتین آمده است: لطفا تسلیت مرا در خصوص مرگ تعداد زیادی ( از سهروندان سیرا لئون) در پی وقوع سیل را پذیرا باشید. به خصوص مرگ بسیاری از کودکان و خردسالان ( در جریان این سیل) بسیار غم انگیز است.

گفتنی است پوتین همچنین با خانواده های بازماندگان نیز ابراز همدردی کرده و برای مجروحین این حادثه نیز آرزوی بهبود هرچه سریعتر کرده است.

صدها نفر از مردم کشور آفریقایی سیرالئون به دلیل روان شدن گل به احتمال زیاد جان خود را از دست داده اند. این افراد در زیر گل مدفون شده اند و احتمال زده ماندن آنها بسیار کم است.

«ویکتور فوح» معاون رئیس جمهور سیرالئون اعلام کرده که تعداد زیادی از مردم در زیر گل مدفون شده اند.

عمده قربانیان این حادثه طبیعی در شهر کوهستانی «رگنت» بوده اند و به گفته فوح شدت این حادثه به حدی بوده که وی احساس غم و سرشکستگی می کند.

وی در ادامه گفت: من خود شخصا جسد ۳۰۰ نفر را شمارش کردم و انتظار می رود اجساد بیشتری از زیر گل بیرون بیاید.