زیرساخت های بین المللی شدن جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحدانی شامگاه سه شنبه در حاشیه یازدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر های کوتاه ارسباران (قره داغ) در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه باید زیرساخت های لازم برای بین المللی شدن جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران فراهم شود، گفت: این جشنواره بعد از گذشت چندین دوره به یکی از اتفاقات مهم فرهنگی کشور تبدیل شد و نه تنها موجبات رقابت و دیده شدن هنرمندان را فراهم کرد است بلکه به ایجاد یک جریان فکری که آینده ای رونق بخش برای منطقه دارد، باعث شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: جشنواره سراسری تئاتر های کوتاه ارسباران (قره داغ)، اتفاق بزرگی برای کشور و مخصوصا شهرستان اهر هست که زمینه های حضور هنرمندان حوزه تئاتر در سینما را فراهم کرده است.

رئیس انجمن سینمای جوان آذربایجان شرقی در خصوص بین المللی شدن جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران گفت: زیر ساخت های لازم برای برگزاری جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران به صورت بین المللی از جمله کاخ جشنواره و سالن های برگزاری اختصاصی در این شهرستان وجود ندارد که انشالله مسئولین و مردم بتوانند با همت خود برای دوره های بعدی این زیر ساخت هارا فراهم کنند.

حسن وحدانی در پایان استقبال گرم مردم شهرستان اهر از جشنواره را ناشی از هنردوستی مردم این شهر دانست و گفت: امیدوارم با به وجود آوردن فضاهای مناسب برای این جشنواره استقبال مردم و شهوندان بیشتر شود.