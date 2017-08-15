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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۰۹

استاندار خراسان شمالی:

خراسان شمالی در جذب درآمدهای مالیاتی از برنامه مصوب عقب است

خراسان شمالی در جذب درآمدهای مالیاتی از برنامه مصوب عقب است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه این استان در جذب درآمدهای مالیاتی از برنامه مصوب و کشوری عقب است بر ضرورت پیدا کردن راهکارهای جدید به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی شامگاه سه‌شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی با اشاره به‌ضرورت اجرای طرح جامع مالیاتی در استان، اظهار کرد: ضرورت دارد برنامه‌های عملیاتی این طرح تهیه و ارائه شود.

صالحی بابیان اینکه خراسان شمالی در جذب درآمدهای مالیاتی از برنامه مصوب عقب است، عنوان کرد: این عقب‌ماندگی نباید با فشار بر مردم عادی جبران شود.

وی افزود: درآمد سرانه مردم خراسان شمالی، نصف درآمد سرانه کشوری است، بنابراین با توجه به وضعیت درآمدی مردم استان، وصول مالیات باید با سازوکار جدید و بدون فشار به مردم عادی انجام شود.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی بر ضرورت پیدا کردن راهکارهای جدید برای افزایش درآمدهای مالیاتی و جبران عقب‌ماندگی در این بخش تأکید کرد.

وی تصریح کرد: معتقدیم از راه مالیات است که می‌توانیم هزینه‌های جاری را تأمین و وابستگی به بودجه در این زمینه را کاهش دهیم.

استاندار خراسان شمالی افزود: از طریق درآمدهای مالیاتی و هزینه آن در مباحث جاری، می‌توان درآمدهای سرمایه‌ای را در جهت تأمین زیرساخت‌ها و درنتیجه تولید سرمایه پایدار صرف کرد.

اتمام برق‌رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار خراسان شمالی تا پایان سال۹۶

صالحی همچنین در این جلسه از اجرای برق‌رسانی به روستاهای دارای کد و بالای ۱۰ خانوار خراسان شمالی خبر داد و افزود: تا پایان سال ۹۶ به تمام این روستاها برق‌رسانی می‌شود.

وی با تأکید بر هدف‌گذاری دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت برق به‌صورت برنامه پنج‌ساله و تا سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: تلفات شبکه توزیع برق در خراسان شمالی باید در پایان این برنامه به ۷ درصد کاهش پیدا کند.

استاندار خراسان شمالی عنوان کرد: این شاخص در سال گذشته  به ۹.۳۵ درصد رسیده است که باید به‌طور مستمر و در جهت برنامه پنج‌ساله شاهد کاهش آن باشیم.

کد مطلب 4060372

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