به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی شامگاه سه‌شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی با اشاره به‌ضرورت اجرای طرح جامع مالیاتی در استان، اظهار کرد: ضرورت دارد برنامه‌های عملیاتی این طرح تهیه و ارائه شود.

صالحی بابیان اینکه خراسان شمالی در جذب درآمدهای مالیاتی از برنامه مصوب عقب است، عنوان کرد: این عقب‌ماندگی نباید با فشار بر مردم عادی جبران شود.

وی افزود: درآمد سرانه مردم خراسان شمالی، نصف درآمد سرانه کشوری است، بنابراین با توجه به وضعیت درآمدی مردم استان، وصول مالیات باید با سازوکار جدید و بدون فشار به مردم عادی انجام شود.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی بر ضرورت پیدا کردن راهکارهای جدید برای افزایش درآمدهای مالیاتی و جبران عقب‌ماندگی در این بخش تأکید کرد.

وی تصریح کرد: معتقدیم از راه مالیات است که می‌توانیم هزینه‌های جاری را تأمین و وابستگی به بودجه در این زمینه را کاهش دهیم.

استاندار خراسان شمالی افزود: از طریق درآمدهای مالیاتی و هزینه آن در مباحث جاری، می‌توان درآمدهای سرمایه‌ای را در جهت تأمین زیرساخت‌ها و درنتیجه تولید سرمایه پایدار صرف کرد.

اتمام برق‌رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار خراسان شمالی تا پایان سال۹۶

صالحی همچنین در این جلسه از اجرای برق‌رسانی به روستاهای دارای کد و بالای ۱۰ خانوار خراسان شمالی خبر داد و افزود: تا پایان سال ۹۶ به تمام این روستاها برق‌رسانی می‌شود.

وی با تأکید بر هدف‌گذاری دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت برق به‌صورت برنامه پنج‌ساله و تا سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: تلفات شبکه توزیع برق در خراسان شمالی باید در پایان این برنامه به ۷ درصد کاهش پیدا کند.

استاندار خراسان شمالی عنوان کرد: این شاخص در سال گذشته به ۹.۳۵ درصد رسیده است که باید به‌طور مستمر و در جهت برنامه پنج‌ساله شاهد کاهش آن باشیم.