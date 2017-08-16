تکرار پروژه ناموفق پارک بانوان اردبیل/ورزش در حصار توسعه ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: بیش از شش سال طول کشید تا پارک بانوان اردبیل در سال‌های پایانی دهه ۸۰ شکل بگیرد. گویی رقابتی‌ بود با سایر استان‌های دارای پارک و به هر قیمتی شده پارک بانوان می‌بایست احداث می‌شد.

در ابتدا پارک بانوان برای شهروندان اردبیلی تازگی داشت. گروهی علاقه‌مند به استفاده از آن شدند و مدت‌زمان زیادی سپری نشد که بانوان مسیر پارک اختصاصی خود را یاد گرفتند.

اما این آغاز ماجرایی بود که به تدریج مشکلات موجود در احداث پارکی با عنوان پارک بانوان را عیان ساخت بطوریکه تنها پارک بانوان به مرور خالی از حضور بانوان شد. تجهیزات پارک که در روز افتتاحیه رنگ و رو و نشاط داشت، کاهش یافت و یک بقالی کوچک در داخل پارک سبز شد.

نه از دوچرخه‌ها خبری بود، نه از توپ‌های بازی و نه.... تابلوهایی در پارک نصب شد که از بانوان درخواست می‌کرد حجاب اسلامی خود را رعایت کنند زیرا نگهبان مرد پارک هرازگاهی به پارک در طول روز مراجعه داشت و در مجموع پارک بانوان تنها در نام خود محدود به بانوان شد.

اشرافیت ساختمان‌ها و سوتدبیر در جانمایی

یکی از بانوان اردبیلی که مدتی به پارک مراجعه داشت، علت عدم مراجعه خود در سال‌های اخیر را وضعیت پارک عنوان کرد.

نسرین محمدی به خبرنگار مهر گفت: دورتادور پارک آپارتمان‌های چندین طبقه احداث شده و به راحتی ساکنان می‌توانند پنجره خانه را باز کرده و به پارک نگاه کنند.

وی افزود: پارک بانوان با این هدف احداث شده که بانوان در هنگام ورزش کردن راحتی داشته باشند اما محل آن به حدی نامناسب است که بیشتر شبیه پارک عمومی است که دور آن دیوار کشیده‌اند و هیچ تفاوتی با سایر فضاهای سبز ندارد.

محمدی معتقد است نه تنها پارک بانوان مختص بانوان نیست بلکه با احداث فرهنگسرا مرتباً برنامه‌هایی در آن اجرا شده و محل رفت‌وآمد مدعوین برنامه‌ها است.

تاکنون هیچ مسئولی در خصوص وضعیت پارک بانوان حاضر به پاسخگویی نبوده است. برخلاف پارک بانوان شهرهای بزرگ که در آن بانوان با فراغ بال و راحتی ورزش می‌کنند، پارک بانوان اردبیل جز فضای سبز محصور در چهار عدد دیوار نیست.

اشرافیت ساختمان‌ها که امری حتمی بود موجب شده بانوان در داخل پارک به مراتب بیشتر از خارج آن مراقب پوشش و رفتارهای ورزشی خود باشند.

ورزشکاران علاقه‌ای به پارک بانوان ندارند

درعین‌حال پارک بانوان نه تنها ورزشکاران غیرحرفه‌ای بلکه گروه حرفه‌ای را نیز راضی نکرده است.

این پارک که در وضعیت فعلی حتی در ابتدایی‌ترین تجهیزات با کمبود مواجه است، از برخی پارک‌های سطح شهر نیز تجهیزات، وسعت و میدان عمل کمتری برای ورزشکاران ایجاد کرده است.

بطوریکه خبری از حضور ورزشکاران حرفه‌ای زن در این پارک نیست و بیشتر دورهمی های بعدازظهری سهم پارک بانوانی که سال‌ها هزینه و فرصت را برای احداث خود اختصاص داد، شده است.

امروز ما شاهد ورزش بانوان در سالن‌های ورزشی هستیم تا پارک بانوان و این پارک مورد استقبال نیست نه تنها ورزشکاران علاقه‌ای به پارک بانوان ندارند بلکه اجرای این طرح را در اردبیل شکسته خورده دانسته و معتقدند محصور کردن یک پارک در چند دیوار به اسم بانوان نمی‌تواند ورزش بانوان را توسعه دهد.

رستمی در این خصوص گفت: امروز ما شاهد ورزش بانوان در سالن‌های ورزشی هستیم تا پارک بانوان و این پارک مورد استقبال نیست.

وی معتقد است پارک بانوان امکانات لازم برای تمرین‌های حرفه‌ای ورزشی را ندارد و برای استفاده عموم نیز با محدودیت همراه است.

رستمی معتقد است برای توسعه ورزش بانوان می‌بایست امکاناتی در تمامی مناطق شهری، پارک‌ها و فضاهای سبز، سالن‌ها و استخرها تدارک دیده شود و نگاه مسئولان معطوف به احداث پارک نباشد.

تکرار پروژه‌ای که شکست‌خورده است

این اظهارات در حالی است که مطابق اعلام مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اردبیل هم اکنون احداث دومین پارک بانوان در بودجه سال جاری شهرداری اردبیل گنجانده شده است.

بهروز محبی به خبرنگار مهر گفت: احداث پارک بانوان در مرحله مکان‌یابی است و به نظر می‌رسد هر چند امسال اعتباری برای آن پیش‌بینی شده اما احداث از سال بعد آغاز شود.

وی افزود: به دلیل اینکه پارک بانوان فعلی از ساختمان‌های مجاور اشرافیت دارد، تلاش بر این است مکان مناسبی برای پارک بانوان پیش‌بینی شود.

محبی با ذکر مثالی به احداث پارک بانوان طالقان تهران بر بالای یک تپه اشاره کرد و گفت: در این پارک بانوان به راحتی ورزش می‌کنند.

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اردبیل به احداث پارک بانوان در زنجان و تبریز نیز اشاره کرد و گفت: در هر دو شهر هیچ ساختمانی در پیرامون پارک‌ها بر آن اشرافیت ندارد.

به دلیل اینکه پارک بانوان فعلی از ساختمان‌های مجاور اشرافیت دارد، تلاش بر این است مکان مناسبی برای پارک بانوان پیش‌بینی شود درعین‌حال سرپرست جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل یکی از پروژه‌های تحقیقی فعلی این مجموعه را مکان‌یابی برای پارک بانوان اعلام کرد.

مهران اوچی به خبرنگار مهر گفت: سه منطقه به صورت علمی بررسی شده و در نهایت محدوده‌ای در خیابان عطایی نزدیک منطقه نمونه گردشگری شورابیل برای احداث پارک بانوان انتخاب شده است.

وی افزود: ضروری است شورای شهر و شهرداری در خصوص مکان انتخابی نظر خود را اعلام کند.

احداث مجدد پارک بانوان در بی‌علاقگی بانوان اردبیلی در وضعیتی حتی در سال جاری پادرهواست که پیش از این احداث پارک بانوان در جنب پارک لاله اردبیل در دستور کار بود.

در آن مقطع زمانی انعکاس وضعیت نامناسب مکان انتخابی به دلیل اشرافیت ساختمان‌ها موجب شد، شهرداری بررسی علمی مکان‌یابی پارک را به جهاد دانشگاهی واحد اردبیل بسپارد.

امروز بانوان معتقدند نیازمند نگاه عادلانه در توسعه فضاهای سبز در تمامی مناطق شهری هستند و صرف احداث پارک بانوان قادر به پاسخگویی به این مطالبه نیست.